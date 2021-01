Caso luminarias: hermano de gerente general de Itelecom asegura que Fiscalía lo presiona para decir algo contra Jadue

Y siguen saliendo a la luz antecedentes del llamado caso luminarias. Ahora se sumó el hermano del gerente general de Itelecom.

Hugo Lefort Hernández, hermano de León Marcelo Lefort, quien se encuentra en prisión preventiva por los delitos de cohecho, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita por este caso, hizo graves acusaciones en "La voz de lo que sobran".

Aseguró que su hermano ha recibido presiones por parte de la Fiscalía que lleva el caso para que Marcelo Lefort hablé en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseverando que “creo que hay una intencionalidad muy grande, política (…) Me avisaron que la Fiscalía a él lo tiene como un rehén. Le dicen `voh me decí algo contra Jadue y te mandamos al tiro con arresto domiciliario a tu casa`. Todas las interrogaciones de la Fiscalía son, en este último tiempo, para que Marcelo cague a Jadue”, aseguró.

Asimismo, también se refirió a la donación que recibió la Corporación Cultural de Recoleta por parte de Itlecom para llevar adelante el Festival de Womad en la comuna a través de la ley de donaciones.

En este sentido detalló que “sé que Marcelo ha dicho ¡en relación a Recoleta, yo no puedo mentir', les decía a los de Fiscalía. 'Cómo voy a inventar una prueba que después hay que probarla, ¿Ustedes me van a hacer que la invente? No puedo inventar. Lo que está, es lo que está, lo que tienen ustedes. La donación a WOMAD y no hay más' y eso lo mantiene, aparentemente, en esa situación”, aclaró.

Este caso tomó otro color, luego de que La Tercera publicara el contenido de audios, que corresponden a conversaciones entre León Marcelo Lefort y el abogado del alcalde Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda.