Denunciante de Florcita Motuda entrega nuevos detalles: "Me empezó a pedir que actuara como mi hermana chica"

Este domingo “Pauta Libre” de La Red dio a conocer la entrevista que “La Voz de los que Sobran” le realizó a J.N, denunciante de Florcita Motuda, por los delitos de abuso sexual y violación.

“He leído cuestionamientos de por qué no lo denuncié antes y que a los 25 yo no era tan chica, pero ninguno de por qué él me violó. Ningún cuestionamiento hacia él, sino que todos hacia la víctima”, dijo la mujer que hace unas semanas hizo pública la acusación.

LAS FUERTES ACUSACIONES

J.N. revela que "al principio me dijo que me quería embarazar, darme un hijo, pero luego empieza a mutar en una persona controladora. Me decía cómo me tenía que vestir, me pedía que me sacara los calzones y los sostenes. No me dejaba tomar Coca-Cola ni fumar”.

Ante la pregunta ¿cómo se percató que estaba siendo violentada por Alarcón? esta fue la respuesta:

“Cuando él me empieza a pedir que en las relaciones sexuales yo actuara como si fuera mi hermana chica. Y yo sentí en esa ocasión que, de alguna forma, mi hermana chica participó de una relación sexual conmigo, y eso me quebró profundamente. Yo se lo dije llorando, no pude dormir esa noche. Él hacía juegos de rol, se hacía pasar por mi cuñado, después me decía que mi hermana me tocaba a mí”, sostuvo.

J.N reconoció que algunas veces tuvo tríos, pero que después de cada relación “no podía dormir” debido a la conducta del ex cantante, quien solía grabar estos actos. “Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres“, reflexionó.