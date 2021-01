Amanda Gorman: esta es la joven poeta de 22 años que leerá en la posesión de Joe Biden

Cuando lea el miércoles 20 de enero en la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, la poetisa Amanda Gorman estará entrando en la historia y continuando lo que fue una tradición para muchos presidentes demócratas que incluyeron a poetas, tan célebres como Robert Frost y Maya Angelou, en sus ceremonias de investidura.

“Me he tropezado con este género. Es algo en lo que encuentro mucha satisfacción emocional, escribir algo con lo que puede hacer que la gente se sienta tocada, aún si es sólo por una noche”, dijo Gorman en Los Angeles Times.

La joven, residente de Los Ángeles, no es primeriza en estas lides, de hecho, ya ha escrito para una celebración del Día de la Independencia y para la inauguración de Larry Bacow como presidente de la Universidad de Harvard, donde estudió Gorman.

AP

Otros poetas

El poema de Angelou “Sobre el Pulso de la Mañana”, escrito para la inauguración en 1993 del presidente Bill Clinton, llegó a vender más de un millón de copias cuando se publicó como un libro.

Otros poetas que han leído recientemente en tomas de posesión han sido Elizabeth Alexander y Richard Blanco. Gorman ha estado en contacto con ambos. “Los tres estamos juntos en mente, cuerpo y espíritu”, dijo la joven poetisa.

Su poema inaugural se titula “The Hill We Climb” ("El Cerro Que Escalamos"), pero declinó adelantar algunos versos. Dice que no le dieron instrucciones específicas sobre qué escribir, pero que la aconsejaron enfatizar en la unión y la esperanza y no “denigrar a nadie” o declarar “la bruja ha muerto” ante la partida del presidente Donald Trump.

Getty Images

El ataque de la semana pasada al Capitolio por parte de simpatizantes de Trump que buscaban anular los resultados de las elecciones representó un desafío para mantener un tono positivo, pero también una inspiración. La propia Gorman lo llamó “la insurrección confederada” del 6 de enero.

Gorman dice que le dieron cinco minutos para leer. Originalmente eran sólo tres minutos, pero tras el ataque al parlamento aumentó su tiempo. De hecho, la versión final del poema llegaría a unos seis minutos.