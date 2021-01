Florcita Motuda presenta licencia médica tras conocer nuevos detalles de denuncia por violación en su contra

Florcita Motuda presentó este martes una licencia médica por 21 días, en medio de los nuevos detalles que ha entregado su expareja, quien lo denunció de violación.

De esta forma, el diputado ahora exmilitante del Partido Humanista, podría volver al Congreso recién en el mes de marzo al Parlamento.

Denunciante de Florcita Motuda entrega nuevos detalles: "Me empezó a pedir que actuara como mi hermana chica" “He leído cuestionamientos de por qué no lo denuncié antes y que a los 25 yo no era tan chica, pero ninguno de por qué él me violó", dijo la mujer.

En una entrevista a "La Voz de los que Sobran” J.N, relató los hechos que constituyen los delitos de abuso sexual y violación en contra del parlamentario.

LAS ACUSACIONES

J.N. revela que "al principio me dijo que me quería embarazar, darme un hijo, pero luego empieza a mutar en una persona controladora. Me decía cómo me tenía que vestir, me pedía que me sacara los calzones y los sostenes. No me dejaba tomar Coca-Cola ni fumar”.

"Él me empieza a pedir que en las relaciones sexuales yo actuara como si fuera mi hermana chica. Y yo sentí en esa ocasión que, de alguna forma, mi hermana chica participó de una relación sexual conmigo, y eso me quebró profundamente. Yo se lo dije llorando, no pude dormir esa noche. Él hacía juegos de rol, se hacía pasar por mi cuñado, después me decía que mi hermana me tocaba a mí”, sostuvo.

J.N reconoció que algunas veces tuvo tríos, pero que después de cada relación “no podía dormir” debido a la conducta del ex cantante, quien solía grabar estos actos. “Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres“, reflexionó.