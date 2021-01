Gobierno por aborto: “El ejercicio de derechos de la mujer no pueden depender de la interrupción de una vida”

Este miércoles la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados continuó con la discusión en general del proyecto que busca despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación.

Y en la instancia, estuvo presente vía telemática la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, quien manifestó la postura contraria del Gobierno frente a la materia.

La secretaria de Estado, en ese sentido, fue clara en sostener que en el Ejecutivo "tenemos la convicción de que el ejercicio de derechos de la mujer no pueden depender de la interrupción de la vida de quien está por nacer".

Asimismo, Zalaquett hizo presente que para Palacio no hay temas tabúes, por lo que no limitarían en el debate, pero recalcó que en los planes del Gobierno no está patrocinar una idea como esta.

La posición, subrayó, es la defensa "de la vida siempre, desde su concepción".

Comisión votaría despenalización del aborto hasta las 14 semanas el 21 de abril La Comisión liderada por la diputada Maite Orsini acordó realizar siete sesiones para el análisis del proyecto que despenalizaría el aborto a nivel nacional.

Aborto en Cifras

Para abordar el tema de la interrupción del embarazo, dijo, está el proyecto de aborto en tres causales, mediante el cual se han realizado 1.813 abortos.

De acuerdo con el registro del Ministerio, 572 fueron por el riesgo de la vida de la madre, 874 por la inviabilidad del feto y 367 por violación.