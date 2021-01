Daniel Jadue es multado con $3 millones por viaje a la Región de Coquimbo

La Seremi de Salud de Coquimbo aplicó una multa de 60 UTM, más de tres millones de pesos, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por su polémico viaje interregional del sábado 19 de diciembre pasado. "No tengo excusa, no debí ir", admitió Jadue al día siguiente.

La sanción de la seremi se basa en que el jefe comunal realizó un viaje interregional desde una comuna en Fase 2 de Transición, lo que está prohibido en esa etapa. En esa fecha, la región de Coquimbo se encontraba en Fase 4 de Apertura Inicial.

"No tengo excusa"

Tras conocer el inicio del sumario, Jadue declaró el 20 de diciembre que "pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir".

"Fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres", dijo el alcalde de Recoleta en su cuenta de Twitter al explicar la razón del viaje que realizó ese sábado.

De acuerdo a las disposiciones del plan Paso a Paso, las únicas razones para un viaje interregional desde una comuna en Fase 2 son por motivos de salud, laborales o funeral de un familiar directo, para lo cual hay que solicitar salvoconducto en Comisaría Virtual y el pasaporte sanitario C19.