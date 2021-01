Minsal aún no informa a enfermeras y alcaldes el plan de vacunación contra el coronavirus

Fue el jueves 24 de diciembre del año pasado cuando llegaron al aeropuerto de Santiago las primeras 10 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus elaborada en conjunto por los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech.

Y ese día de inmediato empezó la inmunización con funcionarios de la "primera línea" en la lucha contra la pandemia.

Pero esa vacuna solo ha seguido arribando "por goteo", y nada hace presagiar que su cantidad aumentará de manera importante, dado que Pfizer ya indicó que habrá retrasos pues está reacondicionando su fábrica en Bélgica.

Por eso la aprobación ayer por el Instituto de Salud Pública, ISP, de la vacuna china Sinovac abre esperanzas de contar con más dosis.

ISP aprueba el uso de emergencia en Chile de la vacuna china de Sinovac contra el coronavirus En los próximos días llegarán al país las primeras dos millones de dosis de las diez millones comprometidas con ese laboratorio asiático.

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que "la (vacuna) Sinovac estaría llegando a fines de mes a Chile, lo que es una noticia muy positiva, porque esto irá en ayuda de compatriotas que podrán tener inmunidad contra el coronavirus".

Serán 1.980.00. dosis de Sinovac las que estarán disponibles de inmediato, de las diez millones comprometidas por el país. Una cifra considerable en comparación con la de Pfizer-BioNTech, que hasta ahora ha sido dada a 45 mil personas en la primera de las dos dosis necesarias.

Eso sí, cabe recordar que el propio Enrique Paris afirmó a comienzos de mes que esas vacunas chinas estarían en Chile "a partir del 23 ó 24 de enero".

Pero independiente de la fecha, ya está claro que en febrero debería empezar la vacunación masiva. Y el Ministerio de Salud todavía no se han reunido con dos actores esenciales para coordinar y protocolizar la tarea: los alcaldes y las enfermeras.

María Angélica Baeza, presidenta Colegio de Enfermeras.

"El 22 de diciembre en una reunión con el ministro de Salud quedó fijado que nos juntaríamos con los referentes de las vacunaciones del Minsal, y seguimos a la espera. Nos acercamos hace tiempo para colaborar con el plan covid, que es más complejo. Estaremos en "primera línea", pero desconocemos aún cómo se hará el trabajo. Esto es muy grave, pues en todas las campañas, como por ejemplo la de influenza, que es todos los años para menos gente e involucra una sola dosis, siempre nos llaman un par de meses antes del inicio para ponernos de acuerdo", dijo la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza.

Felipe Delpin, alcalde de La Granja.

"Hasta ahora no hemos tenido una sola reunión con el Minsal para coordinarnos por la vacunación contra el covid. Y serán nuestros consultorios los que recibirán a la gente. El Gobierno se ha dedicado a anunciar cuántas dosis van llegando y a vacunar de a goteras por el bajo stock. Pero de planificación con las municipalidades, cero. Se promete vacunar a cinco millones de personas de aquí a marzo, y a quince millones hasta junio, y son dos dosis. Y nada se ha dicho de la vacuna de la influenza, que son otros siete millones de dosis de una vez. Son 37 millones de vacunas para administrar, que como alcaldes tenemos que asumir. Y no hay que olvidar el colapso del año pasado con la vacuna de la influenza, cuando se agolpó la gente en los consultorios, lo que ojalá no se repita en esta ocasión", añadió el alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin.

Los "desobedientes" son la nueva cepa de la pandemia de coronavirus Carabineros y Seremi de Salud fiscalizan a quienes no acatan normas sanitarias en medio de "avalancha" de eventos de toda índole, que están prohibidos.

EL CASO DE RENCA

Largo fue el confinamiento en la comuna que dirige el alcalde Claudio Castro, que ha sido destacada por su labor de trazabilidad, en la que han gastado muchos recursos.

El edil de ese municipio del norte de la Región Metropolitana contó que se están preparando para las inmunizaciones masivas "por medio de un proceso de planificación que incluye la identificación de lugares, los recursos humanos que se requerirán para este proceso, y la revisión de los protocolos de vacunación y sus efectos adversos. A nivel de infraestructura, se realizaron arreglos en todos los vacunatorios, incorporando doble chapa de seguridad, y adquirimos tres nuevos refrigeradores clínicos para la mantención de las vacunas".

Claudio Castro, alcalde de Renca.

El alcalde renquino añadió que "estamos frente a un proceso de vacunación que se acerca a pasos agigantados, y que estará centrado en los equipos de atención primaria de salud. Es por ello que hago un llamado a la autoridad sanitaria para que se reúna con los alcaldes y las alcaldesas para formar una mesa de trabajo que nos permita conocer detalles de lo que viene, su planificación, las fechas y los recursos con los que contaremos los municipios para que este servicio sanitario a la comunidad pueda llevarse de manera ordenada, segura y sin colapsos en el sistema. Si sumamos la campaña de influenza más la del covid-19, proyectamos que en Renca se necesitan cien millones de pesos para la ejecución. Desde la Seremi Salud han venido a revisar que las condiciones de nuestros vacunatorios estén dentro de la normativa, y además nos solicitaron la nómina de funcionarios que aceptan ser vacunados".

Alerta coronavirus: Chile tendría hasta seis veces más contagiados que la cifra oficial Experto Ricardo Baeza-Yates dijo que en el país por lo menos 3 millones de personas han sido infectadas por el covid-19. El Minsal informó ayer que los casos confirmados son 656.172.

Claudio Castro puntualizó que "lo que viene estresará el sistema de salud comunal, dado el alto número de vacunas que hay que administrar por el coronavirus y la influenza. El Gobierno ha dicho que se vacunará al 80% de la población, lo que en el caso de Renca corresponde a 257 mil dosis. Actualmente, cada uno de nuestros vacunatorios cuenta con dos TENS, y el rendimiento por hora indica que son adminiestradas doce vacunas, es decir, 96 diarias. Si hablamos de colocar en pocos meses el volumen que nos corresponde, se requerirán más recursos humanos. Y si recurrimos a la reconversión de los funcionarios de los Cesfam a actividades de vacunación, tendremos que dejar de hacer las atenciones de salud habituales que ofrecemos a los vecinos".