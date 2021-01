Alberto Undurraga: "Soy el único candidato de Unidad Constituyente que plantea un cambio sustantivo al sistema de pensiones"

La Democracia Cristiana elegirá este domingo a su candidato presidencial, en una primaria abierta (pueden votar todos, salvo los militantes de otros partidos) que dará el puntapié inicial también a una serie de primarias de la oposición, que continuará el domingo 31 con la del PPD. Dos son los candidatos DC que estarán en la papeleta: Alberto Undurraga, el exalcalde de Maipú y exministro de Obras Públicas, y la senadora Ximena Rincón. Se espera que sufraguen unas 20 mil personas, repartidas entre los 250 locales de votación habilitados en todo el país.

Alberto Undurraga ha centrado su propuesta en un cambio al sistema de AFP; una "reforma estructural" que, plantea, permita "mejorar inmediatamente" las pensiones.

"Lo más importante es una reforma estructural al sistema de pensiones. Lo que proponemos es un sistema mixto en el financiamiento y la gestión que signifique mejorar inmediatamente las pensiones y al mismo tiempo terminar con el actual sistema de AFP. Eso es perfectamente posible manteniendo el ahorro como uno de los pilares de financiamiento -lo que nos diferencia de quienes quieren expropiarlo- pero agregando un financiamiento de parte de las empresas, solidario, para mejorar inmediatamente las pensiones. Eso nos diferencia de la derecha que no quiere un pilar solidario. Junto a ello, un mayor aporte del Estado. Y un sistema que lo administre un ente público, sin fines de lucro, que nos permita bajar los costos. Esto funciona en otros países, como Suecia", dice.

-Si gana este domingo, ¿cree posible impulsar una primaria global de la oposición que incluya al FA y al PC?

"Mi candidatura asegura la participación de la DC en las primarias de la Unidad Constituyente y con todos aquellos con quienes compartamos un programa. Sin embargo, uno ve que el PC fundamentalmente, y parte del Frente Amplio, tienen aspectos de programa distintos al nuestro".

-Como miembro histórico de la Concertación y exautoridad de Gobierno, ¿qué autocrítica asume a raíz del estallido social?

"No soy tan histórico, soy de una edad intermedia, estaba en los primeros años de la universidad cuando empezaron los gobiernos de la Concertación. Pero creo que tenemos que sentirnos orgullosos de los logros, de lo que significó para el país, y en esa perspectiva hacer la autocrítica. No es como si no se hubiera hecho nada. La Concertación y la Nueva Mayoría fueron la respuesta política para los desafíos de esa época y el país avanzó muchísimo, pero, y acá está la autocrítica, desde el primer día la lucha contra la desigualdad debió ser tan importante como la reducción de la pobreza".

¿Qué lo diferencia de Ximena Rincón? ¿Por qué la gente debería votar por usted este domingo?

"Veo tres diferencias: la primera es de trayectoria. Cuando uno ha sido alcalde la experiencia no se olvida nunca. Valora más la calle que la oficina, se trabaja con participación ciudadana, se tiene un sentido práctico para resolver los problemas… Haber sido alcalde marca una diferencia que hoy valora la ciudadanía. La segunda tiene que ver los contenidos: soy el único candidato de Unidad Constituyente que plantea un cambio sustantivo al sistema de pensiones. Y lo tercero: mi candidatura asegura que la DC va a participar en las primarias de Unidad Constituyente, en cualquier evento".