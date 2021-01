Rincón: "De calle puedo hablar con más propiedad que Alberto Undurraga"

La precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, respondió a los dichos de su par Alberto Undurraga, quien había asegurado tener "más calle" que la senadora.

En conversación con Radio Cooperativa, la legisladora aseguró que "Alberto está obsesionado con levantar argumentos falaces, y la verdad es que me sorprende su actitud estos últimos días, no sé si está un poco nervioso o preocupado".

"Tengo tanta calle que me he recorrido el país, no una, sino que muchas veces en los distintos roles que he ejercido", añadió, luego de los dichos del ex alcalde de Maipú al mismo medio.

En esa línea, Rincón insistió en que "de calle puedo hablar, creo, que con más propiedad que él, que recorrió su comuna como alcalde".

Discrepancias

Rincón también negó que la propuesta de Undurraga en materia de pensiones pusiera fin al sistema de AFP, advirtiendo que "no solo no termina con ellas, sino que las mantiene".

Al respecto, manifestó que "nuestra propuesta tiene dos ejes uno inmediato: subir las pensiones hoy día entre un 25% y un 80%, terminando con las tablas de mortalidad, que tanto daño han hecho, terminando con el factor de ajuste, y cambiando la forma de calcular la tasa de interés técnico de retiro programado".

Además, apunto que se debe realizar "una reforma estructural al sistema que permita, por ejemplo, que el sistema cooperativo entre a la administración de los fondos; crear un sistema mixto, tripartito, donde haya una pensión mínima garantizada, que debe acercarse al ingreso mínimo, y obviamente ir incrementándola con los aportes de los trabajadores".

Las primarias de Democracia Cristiana para elegir a su abanderado presidencial se realizará este domingo, donde se decidirá entre Ximena Rincón y Alberto Undurraga.