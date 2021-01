Incendio no da tregua en RN: ahora vicepresidente llama a no participar de Consejo General de este sábado

Tomás Fuentes no quiere saber nada del Consejo General de Renovación Nacional. Y eso que el diputado es uno de los vicepresidentes de la tienda que por estos días encabeza el senador Rafael Prohenes.

La polémica no termina y el incendio interno está lejos de extinguirse. Como compartió con este medio, él no será parte de "un montaje", como tildó al encuentro en que se definirá quién será la carta presidencial de dicha colectividad.

Por lo mismo, envió una carta a los consejeros generales de la tienda, donde expresa su desilusión por el "tenso ambiente que llevamos viviendo al interior de Renovación Nacional, donde en las últimas semanas se ha tratado de imponer un proyecto personal por sobre los intereses colectivos del partido".

Ese ambiente, de acuerdo a lo que expresa en la misiva, se ve agravado con las declaraciones de Prohens, quien hoy notificó que en el Consejo General sólo se votará la nominación del candidato presidencial y que no se incluirá como punto de tabla si es oportuno que se decida mañana la nominación de éste, como tampoco se votará la libertad de acción. "Nuevamente nos quieren imponer lo que votamos, impidiéndonos a acceder a nuestro derecho de manifestar lo que consideramos realmente importante", manifestó fuentes.

Teniendo en cuenta eso y "ante las últimas declaraciones de Francisco Chahuán -en las que depone competir por ser la carta presidencial de RN- y luego de las semanas de persecución, presiones, amenazas, intolerancia y secuestro de las diferentes instancias del partido", hizo un llamado "a no legitimar un proceso que está completamente viciado, es decir, a no participar en el Consejo de mañana. Yo no seré parte de ese montaje".

"Pongo en duda que de los 505 Consejeros Generales, Mario Desbordes -sin competencia alguna al interior del partido- consiga una abrumadora mayoría para ser nominado como el candidato presidencial", asevera en la carta.

Según él, sin "testigos de cómo un grupo se ha esforzado por disfrazar la democracia interna para convertir a Renovación Nacional en un verdadero regimiento, donde nadie sea capaz de emitir su libre opinión y muchos menos su voto".