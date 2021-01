Tensión total en RN: el duro cara a cara entre Durán y Schalper en pleno matinal

Militar en un partido político hace presumir que una persona piensa más o menos parecido a las otras que también forman parte de él, pero eso no pasa siempre. Así lo dejaron claro los diputados Diego Schalper y Jorge Durán, ambos de RN.

Es que los parlamentarios de Renovación Nacional se enfrascaron en un duro debate en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde se sacaron en cara las diferencias que existen al interior del conglomerado, lo que Durán calificó como "una derecha social y otra derecha económica".

"La gran diferencia entre Diego y yo, es que a él lo escuchan", comenzó diciendo Durán, quien agregó que "lo escucharon en negarse sistemáticamente en las reformas sociales que necesita la gente, en apoyar el retiro del 10%, en el retiro de las rentas vitalicias. Y quedó demostrado en que no avanzan en la reforma de pensiones, porque ataca precisamente el negocio de las AFP. A él lo escuchan y a mí no".

Schalper se trató de defender diciendo que "esto no se trata de mí, sino de los problemas de la gente", para luego recibir la ayuda de Guillermo Ramírez (UDI), quien pidió "cortarla con la retórica para sacarse las balas. Acá no es que todo lo que ha hecho el Gobierno es porque Schalper lo propuso o porque es una especie de diputado todo poderoso".

Pero la pelea no quedó ahí, porque después en redes sociales Natalia Castillo, diputada independiente, etiquetó a su colega y también ex Revolución Democrática, Pablo Vidal, para burlarse de lo ocurrido, comparando la discusión con una escena de Los tres chiflados. Eso no fue todo, porque Castillo aseguró que si la gente no lo vio, le podían pedir a Schalper que "imprima el video".

Revisa la pelea completa entre los diputados de RN Diego Schalper y Jorge Durán