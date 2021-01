El retorno de las clases en marzo, luego de casi un a√Īo de inactividad forzada por la pandemia, sigue siendo un tema de debate constante entre las autoridades y el magisterio. Una reciente encuesta Cadem revel√≥ que un 9% ciento de los consultados apoya la renaudaci√≥n en esa fecha y un 52% est√° de acuerdo con que se mantengan las clases on line. "Los colegios sabemos que esta vuelta a clases ser√° un gran desaf√≠o frente a toda la incertidumbre que vivimos a causa de los contagios y el avance de las vacunas. Es dif√≠cil prever qu√© suceder√°. Pero nuestros colegios ya han avanzado en la planificaci√≥n¬†tanto para un escenario de clases mixto (presencial y online) como s√≥lo online. El escenario 100% presencial es dif√≠cil de lograr por los aforos, pero no perdemos la esperanza que para el segundo semestre ya podamos ir acerc√°ndonos a esta posibilidad", analiza la presidenta de la Asociaci√≥n de Colegios y Jardines Infantiles Particulares, Karina Botinelli, quien representa a un sector educacacional que, en diversas oportunidades, ha planteado sus dificultades financieras ante la compleja situaci√≥n.

Seg√ļn la educadora, "la encuesta¬†Cadem nos habla de los temores que tenemos como padres y apoderados de enviar a nuestros ni√Īos al colegio. Es un escenario desconocido sobre todo para los colegios que no iniciaron la vuelta a finales del a√Īo 2020. Por lo que se viene un periodo de adaptaci√≥n, de conocer protocolos, de comprender el nuevo sistema, de ajustarse a las flexibilidades que este nuevo sistema nos va a requerir, etc. Es un desaf√≠o para todos, tanto estudiantes, apoderados y colaboradores de nuestros colegios. Pero estamos preparados para esa transici√≥n y debemos vivirla con tranquilidad y mucha disposici√≥n".

Karina enfatiza que "es importante que los ni√Īos vuelvan al colegio. Hoy m√°s que nunca sabemos que los conocimientos y habilidades que desarrollamos cada vez m√°s est√°n¬†relacionadas a las que habitualmente conocemos como "habilidades blandas", habilidades de comunicaci√≥n, de relaciones con otros, de forma de ser, etc. Ellas se desarrollan con otros y no en soledad. Online, aun cuando es posible, es mucho m√°s dif√≠cil. En colegios m√°s vulnerables, la presencialidad es adem√°s importante porque hay otras necesidades que tambi√©n se cubren de esa manera y no a distancia".

Agencia

Clases en un modelo mixto

La dirigenta de los establecimientos particulares nucleados en la asociación plantea que "las autoridades deban regular para todos los tipos de colegios de nuestro país y todas las realidades, las que son muy diversas. Pero en ello, muchas veces nuestros colegios privados quedan al margen de ser considerados. Lo que en general requerimos es más flexibilidad en algunas normativas, ya que en muchos casos vamos algunos pasos más adelante que el general de los colegios y la normativa nos produce una rigidez que nos atrasa y nos restringe; pudiendo en algunos casos incrementar nuestros costos de operación".

La presidenta de Giep prev√© que "a la vuelta a clases veremos y probaremos un nuevo modelo que ser√°n las clases en modelo mixto. Estudiantes que estar√°n en presencial al mismo tiempo que otros estar√°n en sus casas. Ser√° un nuevo desaf√≠o, ya que es un modelo que a√ļn no hemos probado. Pero creemos firmemente que ha sido un a√Īo en que hemos crecido mucho en educaci√≥n, en formas de educar, en probar metodolog√≠as y romper paradigmas. El a√Īo 2021 ser√° para instalar lo aprendido en metodolog√≠as¬†innovadoras y permanentes en el tiempo".

La situaci√≥n se avizora compleja en general y los factores econ√≥micos condicionar√°n la labor educacional de este a√Īo, especialmente para los privados: "Muchos colegios debieron endeudarse para saldar compromisos el a√Īo anterior y este a√Īo se ve un movimiento en la matr√≠cula que no deja de ser preocupante. Muchos apoderados han cambiado de colegio a sus hijos, otros han retrasado la matricula, familias con deudas, etc. Los colegios adem√°s se han dedicado a preparar sus salas para este a√Īo, con mejores condiciones tecnol√≥gicas, ello ha implicado tambi√©n una inversi√≥n considerable. Deberemos ir avanzando paso a paso y requerimos de mucho compromiso de nuestros apoderados y colaboradores", puntualiza Karina Botinelli.