"No quería evacuar porque estaba comiendo fideos": el relato en vivo de una pareja en La Serena que se hizo viral

En medio de un despacho en vivo en TVN, tras la fallida alerta del sistema SAE que llegó a gran parte de los celulares del país, una pareja se convirtió en viral tras dar su testimonio al volver de la evacuación en la Avenida del Mar en La Serena luego del sismo en la zona central.

"Con tranquilidad. A él le sonó el teléfono y fue como ‘oh, hay que evacuar"", comenzó su relato la joven.

¿Quién apretó el botón? Onemi aduce "error técnico" e investiga la orden de evacuar las costas del país por tsunami Director de la Onemi afirma que fue "un problema puntual" y que se investiga junto a la empresa proveedora de la tecnología lo que motivó que el mensaje llegara a todo el país y no sólo a la Antártica.

"Yo no quería evacuar porque estaba comiendo fideos, y luego evacuamos. Y luego nos devolvimos porque era falsa alerta", expresó.

“¿Algo que decir?”, le dice luego la joven a su acompañante.

"Estábamos juntos, me sonó el celular a mi y yo no estaba en la casa. Después llegue y fue 'nos tenemos que ir' y nos fuimos", afirmó. Tras esto, ambos se retiran del lugar y unos pasos más allá se dan un "high five".

Revisa el relato de la pareja