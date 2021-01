"Tiene que haber ardido en furia": Florcita Motuda atribuye a "venganza" denuncia de abuso sexual de su expareja

Mientras efectivos de la PDI realizan pericias en su casa, el diputado Florcita "Motuda" Alarcón conversó con el matinal de Chilevisión y entregó detalles sobre las denuncias de abusos sexual que pesan en su contra y sobre la filtración de fotos íntimas en sus redes sociales.

El parlamentario aseguró que la filtración de fotos, donde aparecía con su expareja -una de las denunciantes-, fue un error, y que incluso tiene pruebas de ello. Aseguró que no sabía que esas imágenes circulaban y que sólo se enteró cuando sus cercanos lo alertaron.

Así, explicó que, según él, fue ese "error" lo que gatilló que la mujer lo denunciara.

"Reconozco que tuve un error de digitación, tengo testigos que me escribieron alarmándome", relató, comentando que él no sabía que había terminado su relación y que ella se fue de la casa sin dar cuenta de un posible término.

"Se fue, no me dijo nada, y después me llamó diciéndome que se le habían quedado los cigarros", contó, aseverando que luego tomaron distancia y que cuando las fotos se filtraron, ella debió entender que era una venganza por haber puesto fin a la relación y que por eso lo denunció.

De acuerdo con su versión, cuando a ella le llegaron las fotos "tiene que haber ardido en furia al ver 'que me estaba vengando', pero yo esperaba una reconciliación y quizás ella también. La entiendo perfectamente, debe haber estado indignada (…) Creo que se desestabilizó"

Además, pidió tener en cuenta que la denunciante es sicóloga experta en relaciones sexuales. "Como una sicóloga de 15 años de experiencia afirma que ha sido manipulada", dijo, deslizando que por esa razón no podría ser víctima de abuso sexual.

"No puedo entender que una profesional como ella denuncie que la están manipulando", agregó, dando cuenta de que se crea una imagen "indefensa" de la mujer con quien estuvo por más de un año.

Otra denuncia contra Florcita Motuda

Respecto de la segunda denuncia que pesa en su contra, presentada por una funcionaria de la SCD que dijo haber sido víctima de acoso, Alarcón afirmó que si eso fuera cierto, la SCD sería cómplice.

Manifestó que tenía una muy buena relación y que no hubo nada impropio. "Aparte de la frescura que uno tiene", comentó, normalizando la situación que habría afectado a la mujer.