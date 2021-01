Caso Frei Montalva: Corte revoca resolución y absuelve a los seis acusados por homicidio

La jornada de este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago informó la revocación del fallo de primera instancia en que se condenó a seis personas por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Con la determinación, el tribunal de alzada dictó la absolución de todos los acusados.

De acuerdo con el fallo de 97 páginas dictado por la novena sala de la Corte, “los hechos que se ha tenido por acreditados en los motivos que anteceden no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el que se formuló acusación a los encausados, en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal".

Así, indica que, "la prueba reunida durante la tramitación del proceso, valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud".

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 25, 2021

Detalles del fallo por Frei Montalva

La resolución de los ministros Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra indica que “la totalidad de los antecedentes probatorios que en esta sentencia han sido valorados y que en el entender del fallo que se revisa y de los acusadores particulares permitirían sostener la tesis de un homicidio, simple o calificado, no tienen la virtud de formar la convicción que exige el artículo 456 bis del citado Código de que realmente se cometió un ilícito penal".

Asimismo, subraya que "los hechos que se obtienen de estos antecedentes poseen una justificación lógica que torna más que plausible aquélla conforme a la cual Eduardo Frei Montalva no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas”.

"La intervención quirúrgica a que fue sometido el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva el 6 de diciembre de 1981 en la Clínica Santa María, fue necesaria y correctamente ejecutada o, a lo menos, que no es posible formular a quienes participaron en ella o decidieron el momento de su ejecución, reproche jurídico penal alguno, al no haberse comprobado infracciones dolosas ni culposas a la lex artis médica", explica.

