Madre mató a balazos a sus cinco hijos, quemó su casa y luego se suicidó

Oreanna Myers era una joven madre de cinco hijos que vivía en Pensilvania, Estados Unidos, y que ahora protagoniza un drama que conmociona a toda su comunidad.

La joven madre d 25 año asesinó a sus cinco hijos de entre 1 y 7 años, quemó su casa y luego se quitó la vida. El ataque lo hizo mientras su esposo, Brian Bumgarner, se encontraba en un viaje laboral.

Un vecino de la pareja llamó al 911 cuando se percató que la casa estaba en llamas. La policía y los bomberos encontraron el auto de la mujer c+on una nota adentro dirigida a su esposo, narró el alguacil Bruce Sloan.

Demonic Feminist Mother Oreanna Myers Shot Her 5 Kids Dead, Burned Their House Down, Then Committed Suicide Because She Was Angry At Her Husbandhttps://t.co/rnslVYIZvD pic.twitter.com/zjVfHsElCg

