El ilusionista Derek DelGaudio lleva su cautivador espectáculo a Hulu

Cuando tenía 12 años, el ilusionista y artista del espectáculo Derek DelGaudio empezó a interesarse por los juegos de manos y otras ilusiones. Durante años, sólo las hacía para sí mismo, pero después de un tiempo, DelGaudio empezó a jugar con el medio y a averiguar cómo quería presentarse a sí mismo mientras actuaba. Esto le llevó finalmente a desarrollar su espectáculo, ‘Derek DelGaudio's In & Of Itself’.

"Parte del reto era el propio medio. Quería atacarlo de frente con este espectáculo, un espectáculo que llevaba 30 años de preparación", dijo DelGaudio. "Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que no tengo ningún interés en actuar como mago; pensaba que debía hacerlo porque es un oficio que tenía que hacer, es lo que el mundo me decía que debía hacer. No creo que sea lo que debía hacer. Estaba destinado a revelar cosas de alguna manera. El espectáculo consiste en ocultar, pero se deleita en revelar. Creé una paradoja en mí que empecé a desenredar en el espectáculo".

‘Derek DelGaudio's In & Of Itself’ se presentó fuera de Broadway en el Daryl Roth Theatre de Union Square desde mayo de 2016 hasta agosto de 2018. En este espectáculo único en su género, dirigido por Frank Oz y producido por Neil Patrick Harris, DelGaudio lleva a su público a un viaje para comprender la naturaleza ilusoria de la identidad. Su viaje personal se amplía a una experiencia colectiva que nos obliga a enfrentarnos a los límites de nuestras propias identidades.

A lo largo del espectáculo, DelGaudio intenta responder a la pregunta "¿Quién soy yo?". Le cuenta al público la historia del ‘roulettista’, un hombre que ganó el juego de la ruleta rusa una y otra vez, y DelGaudio acaba refiriéndose a sí mismo como el ‘roulettista’ a lo largo del espectáculo. Mientras DelGaudio deleita al público con sus ilusiones, va contando historias sobre su pasado. También deja al público boquiabierto continuamente con su espectáculo, lo que hizo que el show vendiera entradas más allá de su duración original.

Como el espectáculo se prolongó durante semanas más allá de su duración original, DelGaudio consideró que merecía la pena capturarlo. Esto llevó a la creación de una versión cinematográfica de ‘In & Of Itself’. El proyecto está creado, escrito e interpretado por DelGaudio, la película está dirigida por Frank Oz, producida ejecutivamente por Stephen Colbert, Evelyn McGee Colbert, Daryl Roth y Tom Werner y producida por Glenn Kaino, Vanessa Lauren y Jake Friedman.

"Vi las miradas de la gente y pensé que valía la pena capturarlas", dijo DelGaudio. "Empezamos a capturar un espectáculo a la vez. Después de ver las imágenes con Frank, empezamos a dar forma a cómo trasladar la experiencia a la pantalla".

Una cosa que sorprendió a DelGaudio al hacer ‘In & Of Itself’, que se muestra en el nuevo especial, fue la disposición del público a participar en el espectáculo. Por ejemplo, uno de los aspectos del programa consiste en enviar a un miembro del público con un libro antes de que termine el programa con instrucciones de volver con el libro habiendo escrito un final para el programa que se perdió. Cada vez que DelGaudio enviaba a alguien a casa con el libro, el miembro del público con el que lo enviaba volvía la noche siguiente para devolver el libro.

"El hecho de que funcionara y de que fuera un ritual basado en la creencia y la participación humana, fue notable que la gente estuviera a la altura de la ocasión y nunca nos defraudara", dijo DelGaudio. "El hecho de que todo el mundo lo hiciera y se presentara y ayudara a crear esta cosa fue algo extraordinario. Sinceramente, no sabía si íbamos a conseguirlo dos días antes de que nadie se presentara. Estoy asombrado de que la gente haya dado un salto de fe conmigo".

DelGaudio dice que el espectáculo fue muy bien recibido cuando estaba en cartelera en Off-Broadway, aunque reconoce que su espectáculo pedía mucho a su público cuando estaba en cartelera. Espera que la gente que vea el especial sea capaz de mirarse a sí misma de una manera que quizá no haya hecho antes.

"Si la gente lo ve, por difícil que sea verlo sin ninguna noción preconcebida, si salieran con algo, quizá sería reflexionando sobre quiénes son", dijo DelGaudio. "La película trata de lo que significa ser visto y ver a los demás, y de lo que hacemos con los demás al verlos, seamos conscientes o no. En cierto modo, cómo nos vemos los unos a los otros y cómo damos forma a las identidades de los demás y vemos esa responsabilidad que tenemos".

'Derek DelGaudio's In & Of Itself' se estrenó recientemente en Hulu.