Las quejas de alcaldes de ciudades turísticas que retroceden en el plan Paso a Paso

Pésimo cayó en zonas turísticas el anuncio del Gobierno de ayer de retroceso en el plan Paso a Paso a contar de las 05am de este jueves 28 de enero.

Una determinación que fue comunicada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, durante el reporte de los lunes del estado de la pandemia de coronavirus en el país.

El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, calificó como "desfavorable" que su comuna pase a fase 2, "pues se ve muy afectado al comercio de la ciudad, que en gran parte vive de los visitantes de esta época. Estábamos trabajando con los lineamientos del Ministerio de Salud hasta que nos informamos por la prensa, pues no nos consultaron, de los permisos de vacaciones vigentes del 4 de enero al 31 de mayo, que produjeron descontrol por la masiva llegada de gente a nuestra localidad".

Su colega de La Serena, Roberto Jacob Jure, declaró que "lamentablemente, esto se veía venir, porque habían empezado a subir los casos de coronavirus . En algún momento iba a llegar este retroceso a fase 2 que no queríamos. Los esfuerzos desplegados no dieron resultado. Y si no logramos bajar la cifra de enfermos, podemos caer en cuarentena, lo que sería un grave inconveniente. La raíz de todo es que acá se permitió la llegada de nada menos que ochenta mil personas a nuestra ciudad sin exigirles PCR, y ahora estamos pagando las consecuencias".

EL ESPECIAL CASO DE PUCÓN

Y el edil subrogante de Pucón, Rodrigo Ortiz (el alcalde titular, Carlos Barra, se recupera de una pulmonía que obligó a internarlo, tras haber sufrido de coronavirus), se quejó de manera amarga porque van a entrar a cuarentena.

"Esto agrava gravemente todo el resto del año, porque la gente no tendrá cómo cumplir con sus compromisos. Ya en el último tercio de 2019 nos perjudicó el estallido social, y aunque el verano 2020 fue relativamente normal, en marzo empezó la pandemia, que ha traído muchos problemas económicos al gremio del turismo. Hacemos un nuevo llamado a la autoridad para que nos apoye en la fiscalización, pues antes no fuimos escuchados y los resultados están a la vista".

El presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett, señaló sobre el caso específico de Pucón que "hace dos meses, MyPymes gastronómicas y hoteleras de esa ciudad se manifestaron pidiendo que los dejaran trabajar. Hoy retroceden a fase 1 y no pueden funcionar en la mejor época del año, cuando reciben el 70% de sus ingresos anuales. La curentena es sinónimo de desempleo, de quiebras y de hambre, por lo que debe buscarse un equilibrio entre lo económico y lo sanitario al tomar decisiones, lo que tanto le hemos dicho a la autoridad".