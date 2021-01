"Ahora eres tú a quien quiero escuchar": Intérprete de "Adiós Tía Paty" escuchó a los republicanos y levantó candidatura por el partido de Kast

¿Se acuerdan de Jacqueline Carriel? Quizás su nombre no le suena, pero seguro que recuerda la canción "Adiós tía Paty, adiós tía Lela" ¿O no? La mujer del video que se hizo viral y donde aparecía entonando esa melodía, pero los niños no la dejaban "escuchar cómo se escucha".

Bueno, Jacqueline firmó hace un par de años por el partido de José Antonio Kast, el Partido Republicano, y ante la elección de abril, decidió aventurarse como candidata a concejala por la comuna de San Carlos.

Y obviamente que en el marco de la campaña estrenó un nuevo jingle, donde la consigna es: "Porque ahora eres tú a quien quiero escuchar".

Las razones de "Tía Paty"

Al abordar las razones de porqué sería candidata, aseguró que "quizás más de alguno pueda pensar en mis razones para asumir este desafío, y la verdad puedo hablar de muchas otras cosas que me definen como mujer, pero lo más importante para mí es mi rol como madre de tres hijos y jefa de hogar; peso que, como mujer viuda, he debido sobrellevar sola a través de mi trabajo tanto dentro como fuera de casa, para sacar adelante a mi familia",

Asimismo, agregó que "creyendo representar a una gran parte de la población que no se identifica con políticos, sino con ciudadanos de esfuerzo y sacrificio, quiero llegar al municipio para alzar mi voz, esta vez no para cantar, sino para ser un canal para todos aquellos que, así como yo, lo han pasado mal, han quedado sin respuestas, y han luchado sin apoyo de terceros para lograr sus metas".

Y es que, a su juicio, "hoy más que nunca se necesita gente común que persiga la justicia y la transparencia con esmero, y dote de aires nuevos a la política sancarlina para que otros también se sientan representados. En mi caso, usando la plataforma que una vez un sencillo video casero me brindó, para apoyar a mi gente y llevar el nombre de mi pueblo hacia otros rincones del país".