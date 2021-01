Vacunación contra el coronavirus: alcaldes preparan estadios, colegios y hasta estacionamientos para el proceso

Era la gran queja de los alcaldes. Que ellos, los responsables de la "primera línea" en la lucha contra la pandemia de coronavirus por medio de sus centros de salud, nada sabían de la planificación para aplicar las vacunas.

Y ayer los ediles empezaron a dilucidar sus dudas cuando un grupo de ellos se reunió con el Presidente Sebastián Piñera –algunos de forma presencial en La Moneda y otros vía telemática-, para abordar el proceso de inoculación a nivel nacional.

Una tarea titánica y, que de acuerdo a lo que les dijo al Presidente, empezará la semana que viene, tras el arribo al país de casi cuatro millones de dosis del laboratorio chino Sinovac entre mañana y el próximo el domingo.

Alcaldes en La Moneda con Ministro del Interior. / Agencia Aton

"La vacunación masiva se inicia en la primera semana de febrero, y no debería parar. Los municipios se harán cargo y en Las Condes habilitaremos varios lugares como centros de vacunación, por ejemplo, el estadio San Carlos de Apoquindo y estacionamientos de centros comerciales. Hay que evitar aglomeraciones, para que no haya más contagios. Lo más importante es saber luego con cuántas vacunas contará cada comuna. La prioridad va a depender de saber si la vacuna de Sinovac está aprobada o no para mayores de 60 años", dijo el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

El Instituto de Salud Pública, ISP, autorizó de emergencia la vacuna Sinovac entre 18 y 59 años, pero es muy probable que sea aprobada para mayores de 60 años.

Vacunación masiva contra el covid: estas son las recomendaciones de los expertos Los elementos claves para lo que viene desde febrero son buena comunicación, trazabilidad en los centros de trabajo y contar con más opciones de recintos acordes.

"Cuando se juntó el comité de expertos del ISP faltaban datos para los mayores de 60, y fue pedida más información. Es muy probable que se dé el pase para ese grupo etáreo en base a estudios de Indonesia, Turquía y Brasil", declaró Jeanette Dabanch, coordinadora del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, Cavei, del Ministerio de Salud.

Llevar la vacuna a lugares espaciosos es vital para los ediles, por eso le dijeron al Presidente que tal como Joaquín Lavín piensan inmunizar fuera de los consultorios, en colegios, gimnasios y juntas de vecinos. Los ediles también llamaron a la gente a respetar el orden de inmunización, que irán informando.

Agencia Aton

"El inicio de la vacunación masiva es la noticia más importante, pero llamó a la gente a tomarla con tranquilidad y que estén atentos a la información que vamos a ir entregando para que nos ordenemos. Hay que ir definiendo los grupos prioritarios y en ese proceso los municipios irán informando a través de nuestras redes de comunicación quiénes serán las personas que van a ir siendo inmunizadas y en qué locales. Les pido por favor que no se agolpen en los centros de salud, que ya están bastante exigidos. No vaya al consultorio si no está en el grupo al que en su momento le corresponde la vacunación", explicó la edil de Peñalolén, Carolina Leitao.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, añadió que "ya comienzan reuniones bilaterales técnicas entre el Minsal y las asociaciones de municipalidades para llegar con información muy concreta a los territorios".