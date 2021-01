Reddit versus Wall Street: la rebelión que tiene en jaque a millonarios de la bolsa de la mano de GameStop

MasterTheGame es un usuario de Reddit, y esta semana tuvo una urgencia con su perro, un American Bully de dos años y medio. Debía operarlo, y el costo se elevaba a 4 mil dólares. Tomó el poco dinero que tenía, lo invirtió en la Bolsa, logrando el dinero que necesitaba. “Estoy llorando y muy agradecido. ¡Gracias a todos y muy buena suerte!”, escribió.

Lo que hizo no fue una simple inversión. Es parte de toda una trama de usuarios de Reddit que tienen a Wall Street patas para arriba. Todos llevando a lo más alto la bandera de GameStop.

¿Qué es GameStop? Es una empresa de videojuegos que venía en sus horas más bajas, desde el impulso de los juegos en línea. Desde hace años estaba en pérdida. Hasta esta semana.

Así se fraguó la insurrección de Reddit

El grupo de inversores se pusieron de acuerdo en Reddit para comprar acciones en GameStop. Su precio subió un 480% en una semana, lo que se traduce en pérdidas de millones de dólares para los fondos de cobertura, que básicamente son inversiones a que una acción va a caer. El problema para los especuladores es que la caída de estas acciones es limitada, pero la subida no. Pero, es imposible que suban las acciones de GameStop o de Blockbuster, ¿Verdad? Bueno, no fue tan así, los valores subieron y, por primera vez, se desliza la teoría de que el mercado no se debería regular solo. Así mismo, cuando los millonarios ganan a costa de la bajas sostenidas de empresas, todo bien, cuando pierden, hay que intervenir.

La mayoría de estos inversores son muchachos de 16 a 20 años, poco más. “Solo están jugando un juego. Y se están divirtiendo”, señala el experto Howard Lindzon en una conversación con BuzzFeed News. Pueden llegar a ser hasta dos millones de personas las que se ponen de acuerdo para comprar las acciones de GameStop.

Fondos de cobertura como Citron Research y Melvin Capital habían acortado sus acciones, apostando en contra de la tienda de videojuegos. Necesitaban, por lo tanto, que siguiera a la baja para que sus inversiones tuvieran éxito. Y esto, amigas y amigos, no está ocurriendo.

Explica BuzzFeed News que Andrew Left, de Citron Research, había argumentado que el precio de las acciones de GameStop caerían pronto a 20$. Y los indignados de Reddit dijeron que no: invirtieron más en ellas. Siguieron subiendo estratosféricamente.

Hace un año, el precio de la acción de la tienda era de 4$. El lunes abrieron en 96$. El martes ya alcanzó los 230$.

shutterstock / imagen referencial

Las advertencias sobre el mercado

Además, uno de los moderadores de Reddit lanzó una advertencia a los peces gordos de Wall Street.

“Lo que creo que está sucediendo es que ustedes están haciendo tal impacto que estos gatos gordos están preocupados de que tienen que levantarse y ponerse a trabajar para ganarse la vida. Esa sensación difusa que sientes se llama RESPETO y está bien ganada. Wall Street ya no nos descarta”.

Alexis Ohanian, el cofundador de Reddit, también dio un punto válido. “En 2021, la corriente principal se dará cuenta de que las finanzas se revolucionarán desde abajo hacia arriba en Internet. Son inversionistas Robin Hood”.

También subraya algo BuzzFeed News: “Es un recordatorio de que los mercados de valores dependen de las personas, sus sentimientos y sus acciones”.

Para conocer más sobre la rebelión de Reddit, vale la pena leer este hilo del periodista argentino Matías Mowszet. Es algo largo, pero explica a la perfección qué es lo que está sucediendo.