Alcaldes protestan otra vez: se enteraron "por la prensa" del calendario de vacunación masiva contra el coronavirus

Llegó el esperado día en el que arribaron a Chile casi dos millones de vacuna contra el covid-19 del laboratorio chino Sinovac, hecho que marca el vamos para la inmunización masiva en el país.

Poco antes de las 11 de la mañana de ayer aterrizó en el Aeropuerto de Santiago el avión que trajo los productos farmacéuticos desde Beijing.

Y el Presidente Sebastián Piñera estaba en la losa del terminal aéreo para recibir el embarque, que se repetirá con una cantidad similar de dosis el próximo domingo.

"Este es un día de alegía y de esperanza, porque después de tanto dolor, sufrimiento, privaciones y angustia vemos la luz al final de túnel. Con estas vacunas, que serán gratuitas y voluntarias, más otras que están en camino, les aseguraremos a nuestros compatriotas que todo el que lo requiera tendrá una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus", señaló Piñera.

El Gobierno ayer además dio a conocer un calendario de vacunación -desde el 3 de febrero, que contempla que estas dos millones de vacunas iniciales de Sinovac serán la primera de las dos dosis que hay que aplicar por persona, mientras que las vacunas que llegarán el domingo serán para la inmunización final-, y el detalle de la cantidad de unidades destinadas a cada región.

Pero la difusión del calendario alteró el ánimo de varios alcaldes, pues literalmente se "enteraron por la prensa" de ese cronograma, pese a que el martes de esta semana hubo una reunión de ediles en La Moneda con el Presidente -presencial para algunos y telemática para muchos- en la que fue abordada la tarea de vacunación en todo el país, que en gran parte será efectuada por los municipios a través de sus consultorios.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló en el matinal de Chilevisión que "me acabo de enterar por la prensa del calendario de vacunación, aunque esto debe ser trabajado con las municipalidades, y no a nuestras espaldas. Somos los alcaldes los que debemos organizar esto, y hasta ahora no tenemos comunicación de ninguna autoridad sanitaria".

Vacunación contra el coronavirus: alcaldes preparan estadios, colegios y hasta estacionamientos para el proceso Reunión clave de ediles en La Moneda con el Presidente para concordar trabajo de inmunización masiva desde febrero por la llegada de cuatro millones de dosis de Sinovac.

El edil de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, fue uno de los que participó presencialmente de la reunión en La Moneda, y ayer dijo que "no conocía el calendario y me enteré de él por WhatsApp".

Y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, usó su cuenta Twitter para dirigirse de forma irónica al ministro de Salud: "Estimado Enrique Paris: como ya llegaron dos millones de vacunas y aún no recibimos ni siquiera un correo señalando la cantidad por comunas y recursos para la vacunación, envío mi correo por si no lo tienen a mano: [email protected]".