La lluvia se ensañó con las cosechas de uva, duraznos, ciruelas y arándanos: graves daños según los productores de frutas

LaFederación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) informó que sus asociados han reportado daños importantes a las cosechas debido sistema frontal que ha traído fuertes precipitaciones en las zonas productivas.

"En las regiones de Valparaíso, Metropolitana y y O'Higgins, un buen volumen de uva de mesa de de variedades rojas y blancas se está partiendo, dado que la cantidad de agua que cayó genera ese tipo de daño", señaló el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela.

El dirigente gremial agregó que hay antecedentes de parrones de uva de mesa que se han caído a causa del peso del agua, "lo que unido a la cantidad de fruta colgando, hace que las estructuras colapsen con tanta lluvia, y eso significa pérdida total", dijo.

También los duraznos, ciruelas y arándanos

Valenzuela también se refirió a otras especies: "Hay huertos de duraznos conserveros que se han perdido en un 100%, porque los árboles se han caído por las lluvias. Esa es una fruta que se mancha con el agua y se pierde".

"Tenemos datos también de granizos en la zona de San Vicente de Tagua Tagua, en O'Higgins, que botaron la fruta por cosechar. Las ciruelas que hoy están en cosecha, también sufrieron daños por partidura, aunque no toda", agregó.

En otras zonas hacia el sur, además, como en Ñuble, se reportaron daños en arándanos, la principal especie frutícola de la región, la que se encuentra en plena temporada de cosecha.

"En manzanas y peras, no hay reporte de problemas hasta el minuto, y en cerezas no hubo daños, ya que esa especie terminó de cosecharse hace unas semanas. De todas maneras, seguiremos realizando un monitoreo de los daños ya que el frente aún no termina y los productores siguen evaluando la situación en sus predios", concluyó Valenzuela.