DC Comics apeló contra un logo chileno: ¿Son dueños del murciélago?

“For The Win” es una agencia de publicidad chilena que lleva un año realizando competencias, eventos y asesorías en el mundo de los videojuegos. Sus dueños son Tomás Mosqueira y John Paul Howard, dos profesionales de las comunicaciones que se independizaron.

Pero al ir a inscribir el logo de su empresa, se toparon con un enfrentamiento al estilo David y Goliat: DC Comics. El gigante editorial norteamerincano, apeló por el uso de un murciélago con las alas extendidas y la similitud que tendría con el logo de Batman.

Sin embargo, DC Comics, a lo largo de la historia de dicho personaje, ha usado varias versiones del murciélago con las alas extendidas. ¿No se puede usar? ¿Son los dueños del murciélago?

Getty

"No es apropiable"

Según explican los abogados Maximiliano Piderit y Camilo Cammás, de Mercadolegal.cl, “un murciélago propiamente tal, como cualquier figura genérica, no es apropiable en sí misma”. Es decir, ninguna marca puede ser dueña de un animal. Cammás detalla que “al ser un diseño simple, hay mayores posibilidades de que se parezcan entre sí”.

El especialista destaca, como ejemplo, al murciélago de Bacardí “que tenía un diseño muy diferente”. Pero se les planteó a los especialistas que "si se le pide a un niño que dibuje un murciélago, probablemente se parecería también". A lo que respondieron que "la línea entre el diseño básico del animal y lo inscrito por DC es muy delgada".

¿Cómo lidiar cuando la diferencia es leve? Los abogados apuntan a que este caso “está en una zona gris” y que el Inapi (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) deberá definirlo. En España ocurrió un caso similar. El Valencia CF, equipo deportivo, tenía un murciélago desde 1919, pero al ir a inscribir una "nueva variante de éste" en 2012, DC Comics también apeló.

Captura

¿Por qué elegir un murciélago?

¿Qué significa para una Pyme enfrentar una apelación de una gran empresa? “En varios casos de oposiciones las empresas grandes ganaban porque la Pyme se asustaba, aún cuando no hubiesen argumentos legales muy firmes”, dice Piderit.

John Paul Howard relata que nunca pensaron en Batman para desarrollar el logo. “Elegimos al murciélago porque vive de noche, al igual que muchos gamers y streamers. Además, estos animales se comunican por ondas. Queríamos ser ese murciélago que captaba las ondas de estos jugadores en la noche y reunirlos con nuestro contenido, eventos y propuestas”. Incluso, Howard destaca que "conocemos y nos gusta el trabajo de DC, pero de verdad, nunca dijimos "ya, hagamos un Batman", pensamos en el animal, no en el héroe y no pensamos jamás que tendríamos un problema con DC Comics por hacer un dibujo de un murciélago".

El superhéroe de DC Comics, Batman. / Captura LaNeta.com

“Se asustan y no es la mejor decisión”

Una demanda de oposición a una marca registrada lleva a un solo final: se acepta o se rechaza la marca. Pero muchas pequeñas y medianas empresas temen que “las grandes marcas” puedan multarlas si intentan defenderse.

“No es así”, dicen los abogados de Mercadolegal.cl. Piderit apunta a que esos temores aparecen “por no asesorarse bien. Piensan en las películas, que tienen mil abogados y ellos, uno. O que los van a multar. Y no es así. Pierden su marketing, se asustan, se retiran y no es la mejor decisión”, argumenta.

¿Hay riesgo de multas? Ambos abogados dicen que “en una apelación ante la Inapi, no. Aquí lo que se está discutiendo es si se aprueba o se rechaza que este diseño sea una marca registrada”. Según ellos, sí se puede dar la pelea.

“Superpan”: otra pelea de DC Comics en Chile

Sin duda el caso de “For The Win” recuerda al de “Miel Gibson” con Mel Gibson. Pero en Chile también hay un caso directamente relacionados con DC Comics: “Superpan”.

El caso de "Superpan" / Agencia Uno

Gonzalo Montenegro, dueño y fundador de la Amasandería Superpan, asegura que él es “Superpan” ya que se trata de un apodo infantil que recibió: “Repartía pan en bicicleta con una polera de superhéroe y ahí me decían ‘mira, viene el Superpan’”, relata.

Según su abogado, Hans von Marttens, “en nuestro proceso con DC Comics lo clave ha sido demostrar los elementos diferenciadores”.

Rubros distintos

En el caso de “For The Win” recomienda demostrarle a la Inapi “las evidentes diferencias entre una empresa que organiza eventos de eSports y videojuegos contra otra que es dueña de derechos de autor en una empresa de comics”.

Además, destaca que “hay una serie de diferencias gráficas y en los servicios que prestan”.

“Nosotros hace un tiempo que estamos peleando con Alessandri (representantes de DC Comics en Chile)”, comentó. Pero el proceso está detenido por la pandemia.