Indignante: policía detuvo, esposó y roció gas pimienta a niña afrodescendiente de 9 años en EE.UU.

Una nueva situación de abuso policial se registró en Estados Unidos las últimas horas. Efectivos detuvieron, esposaron y rociaron con gas pimienta a una niña afrodescendiente de sólo 9 años de edad Rochester, en el noreste de del país

Como quedó registrado en las cámaras corporales de los efectivos que realizaron el "procedimiento", que tuvo lugar el viernes pasado, la menor no dejaba de llorar y de llamar a su padre, mientras ellos intentaban meterla en el auto.

Debido a que la joven no subía sus pies al auto y mantenía resistencia, los efectivos determinaron usar el gas pimienta, mientras ella no dejaba de gritar.

Según habría indicado la policía, actuaron así, supuestamente, para garantizar la seguridad de la niña, que, según ellos, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse.

Rochester, NY: Police pepper spray a handcuffed 9 year old Black girl. The girl is clearly distressed and says "i want my dad." The female officer threatens pepper spray and the male officer says "just pepper spray her at this point" pic.twitter.com/xbkyIbajDv

— /r/2020PoliceBrutality (@r2020PB) February 1, 2021