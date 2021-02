Redes sociales apoyan a joven tras acusación de machismo en tienda de tecnología

Una lamentable e innecesaria situación debió enfrentar una joven que concurrió hasta la tienda de PC Factory del mall Costanera Center. La mujer compró el computador que uno de los vendedores le ofreció en base a las necesidades que ella le describió, pero al llegar a su casa se percató que ninguna de esas características se cumplía.

¿El problema? Cuando la joven intentó realizar sus descargos y buscar una solución al problema, la respuesta de los vendedores (todos hombres) no habría sido la adecuada, según aseguró en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Si bien habría tenido toda la documentación necesaria, tanto en servicio técnico como en postventa de la tienda, le habrían negado asistencia, "retándola" por haber comprado algo que no le servía. Incluso, según explica la joven en un video, uno de los vendedores le habría dicho que el computador podía hacer todo lo que ella quería pero lento, pese a que específicamente ella habría pedido que tuviera un procesador que le permitiera hacer su trabajo.

Según describió, no le dieron ninguna solución y se tuvo que devolver con el equipo a su casa, determinando insistir, pero esta vez junto a su pololo. Ahí, relató, la situación cambió totalmente.

Según dijo, la atención cambió del cielo a la tierra, incluso hasta habrían llamado a uno de los jefes para solucionarle el problema, pero siempre mediando la interlocución con su pareja, no con ella.

"No podría creer lo que estaba pasando. Yo estaba ahí como un mueble y a él lo trataron como el príncipe de Inglaterra, yo ahí como weona. Se dieron el lujo de tratarme como el pic… y de retarme, sólo porque soy mujer, y claro después noté que atienden puros hombres, salvo la mujer que está en la caja", contó.

Tras dar a conocer su caso, cientos de usuarios se sumaron a las críticas contra PC Factory, coincidiendo en que tienen un trato discriminatorio contra las mujeres.

View this post on Instagram

Esa funa a pc factory es tan necesaria. Yo he ido dos veces a esa tienda y las dos veces me han tratado como el pico. Asumí que fue porque era mujer y quizá no cachaba mucho sobre cargadores y discos duros (eso fui a cotizar). Que se pudran los weones con su servicio nefasto

— Nadie G. (@nhenriquezbt) February 2, 2021