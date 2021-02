Vacunación contra el coronavirus: expertos y autoridades despejan dudas

No son pocas las personas que sostienen que no confían en las vacunas contra el coronavirus, al punto de que sostienen que no se inmunizarán.

Un par de encuentas dadas a conocer este fin de semana dan cuenta de esta postura, que va en contra del bienestar general y cierra los ojos ante la evidencia científica y la ardua labor efectuada el año pasado por especialistas de todo el orbe para contar con rapidez con la inmunización.

De hecho, el Ministerio de Salud habilitó hoy en su página web un espacio llamado "Preguntas y respuestas sobre vacunación Covid-19".

Antes, un grupo de especialistas y autoridades contestó algunas preguntas recurrentes de cara al proceso de vacunación que busca frenar la pandemia.

1.- ¿Es útil la vacuna china de Sinovac?

Sí, pues cumple con los parámetros de calidad y eficacia para poder aplicarla, lo que fue certificado por el ISP. Será usada también en otros países y cabe recordar que el laboratorio Sinovac que la hace es el misma que nos manda las vacunas contra la influeza. Además, la industria farmacéutica de China es de las mejores del mundo. Jorge Cienfuegos/Académico Escuela Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello.

2.- ¿Puedo ir a vacunarme en otra fecha?

En nuestra comuna y en todas la idea es ir en orden, por lo que pedimos que se respete el calendario establecido y vayan a los centros de vacunación cuando les corresponda de acuerdo a su edad, para evitar focos de contagios en aglomeraciones. Evelyn Mathhei/Alcaldesa de Providencia.

3.- ¿Ambas dosis deben ser puestas en el mismo lugar?

El ideal es que ambas sean en el mismo sitio, pues los stocks de vacunas están distribuidos según necesidades y población registrada. Eventualmente habría una coordinación por medio de un certificado para recibir la segunda dosis en otro sitio, pero ojalá eso sea hecho con tiempo. José Miguel Bernucci/Secretario Nacional Colmed.

4.- ¿Por qué estas vacunas están listas en un año apenas?

Antes una vacuna podía estar lista en diez años, lo que se ha acortado por los grandes avances de la tecnología. Son muchos los recursos y expertos trabajando en covid-19, y también fueron usados conocimientos acumulados sobre otros coronavirus para llegar a estas vacunas con rapidez. Paola Murgas/Bioquímica Universidad Mayor.

5.- ¿Cómo está la coordinación Minsal-municipios?

Todos queremos que este proceso de vacunación sea oportuno, seguro y eficaz. Ya nos reunimos con los 345 municipios, y se han distribuido las vacunas y definido los grupos en orden. Esto se ha planificado desde mayo de 2020 y es una epopeya. Enrique Paris/Ministro de Salud.