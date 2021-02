Municipios se preparan para iniciar proceso de vacunación masiva contra covid-19

A un día de que se inicie el proceso de vacunación masiva contra el covid-19 en todo el país, las distintas municipalidades de la Región Metropolitana se preparan para poder llevar a cabo el procedimiento de la manera más ordenada posible, por lo que las autoridades llamaron a la ciudadanía a mantener la calma.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), manifestó que "lo que tenemos que hace es cumplir y respetar el calendario, no venir a vacunarse si no le corresponde porque no lo vamos a vacunar, y eso es válido para los vecinos de La Granja como para todos los vecinos del país".

"Si alguien está veraneando en la costa y se vacuna en la costa, después la segunda dosis la podrá hacer acá en La Granja. Si alguien es migrante y no tiene sus documentos al día, se podrá vacunar también en la comuna donde esté residiendo", añadió.

En tanto, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, detalló que "vamos a distribuir 800 mil vacunas en la Región Metropolitana y las 52 comunas han dispuesto distintos puntos de vacunación, donde ya vamos a tener un total de 230 puntos de vacunación en toda la región".

En esa línea, advirtió que hay que continuar "cuidándonos porque que nos vacunemos no significa que se termina la pandemia. Sigamos respetando las medidas de autocuidado como el uso de mascarillas, lavado de manos y distancia física. Demos recordar que este es un proceso gratuito, seguro y paulatino".

Cabe recordar que el calendario de vacunación de la primera quincena de febrero corresponde a adultos mayores, con divisiones de edad cada día, y distintos funcionarios públicos que tienen contacto directo con las personas.

Críticas contra vacuna rusa Sputnik V habrían sido apresuradas pues tendría eficacia del 91,6% Asimismo, un estudio publicados en The Lancet, establece que la vacuna Sputnik V tendría menos efectos adversos que otras y que es bien tolerada por adultos mayores.

Las fechas

-Miércoles 3 de febrero: Personal de salud, estudiantes en prácticas clínicas, adultos mayores sobre los 90 años, jóvenes en el Sename y personas en residencias sanitarias y Eleam.

-Jueves 4: Personal de salud, estudiantes en prácticas clínicas, adultos mayores entre 87 y 89 años, jóvenes en el Sename y personas en residencias sanitarias y Eleam.

-Viernes 5: Personal de salud, estudiantes en prácticas clínicas, adultos mayores entre 85 y 86 años, jóvenes en el Sename y personas en residencias sanitarias y Eleam.

-Lunes 8: Adultos mayores entre 81 y 84 años.

-Martes 9: Adultos mayores entre 78 y 80 años.

-Miércoles 10: Adultos mayores entre 77 y 75 años.

-Jueves 11: Adultos mayores entre 73 y 74 años.

-Viernes 12: Adultos mayores entre 71 y 72 años.

Además, entre el 8 y 12 de febrero, también será inoculado el personal de funciones esenciales en atención directa con la ciudadanía, como trabajadores de farmacias, laboratorios y a quienes desarrollan funciones críticas del Estado. A este grupo se sumará, además, personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Fuerzas Armadas.