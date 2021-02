Colchane: dos migrantes murieron intentando ingresar al país por paso no habilitado

La noche de ayer martes, dos personas que intentaban ingresar al país a través de un paso no habilitado en las cercanías de Colchane, murieron.

Como informó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, uno de los fallecidos es de nacionalidad colombiana, mientras que el segundo es de nacionalidad venezolana y tenía 69 años.

"Las condiciones en las que muchas veces llegan, por supuesto que es una situación de riesgo", indicó, cuestionando a las empresas que muchas veces están detrás de estos traslados irregularidades y que lucran con la situación.

Según publica Cooperativa, Erica Barrios, nuera del fallecido venezolano, relató que inmediatamente llegados de Desaguadero (Perú) a Pisiga en Bolivia, emprendieron el trayecto a Chile por el paso no habilitado junto a 30 personas.

"Entrando a Chile empezó a sentirse mal, dijo que no podía respirar, que no sentía las piernas y se desplomó. La gente que venía con nosotros le hizo reanimación cardiopulmonar (RCP) y respiración boca a boca hasta que se dieron cuenta que no vivía y se fueron", detalló.

Según se ha difundido, ambos habrían presentado síntomas de covid-19.

Colchane: crisis migratoria

El deceso de ambos migrantes se produce en medio de una fuerte polémica producto de lo que se ha denominado una crisis migratoria en la zona. De hecho, el ministro del Interior viajaría a la zona durante la próxima semana.

Al abordar la situación, el alcalde de Colchane, Javier Garcia, aseguró que "aquí están ingresando muchas personas con actitud claramente reprochable, invadiendo las casas, agrediendo a las personas, se han tomado muchas viviendas".

En entrevista con T13 Radio, además, aseveró que "no necesitamos visitas de autoridades con fotografías, lo que nosotros necesitamos son acciones".