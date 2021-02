Alcalde de Cartagena indignado por arribo de santiaguinos: "Llegó gente contagiada"

El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, aseguró esta mañana que la alta cantidad de veraneantes que llegan desde Santiago sería una de las razones por las que su comuna habría retrocedido a Fase 2, debido a que estarían llegando sin controles adecuados y siendo portadores del coronavirus.

En conversación con el matinal Bienvenidos, de Canal 13, el edil fue claro en decir que nunca estuvo en contra de la llegada de turistas a Cartagena, pero si pide que se aumente el control de las personas que arriban al litoral, para que lo hagan sin estar contagiados. "Hay falta de fiscalización y hay falta de control en los puntos en donde ingresa la gente y lo hace sin mostrar sus permisos. ¿Llego gente contagiada? Sí, llegó y eso lo tenemos verificado en nuestros antecedentes en la toma de PCR. La gran mayoría de pacientes que está en el Hospital de San Antonio son de Santiago; la gran mayoría de los PCR que son positivos, son de gente de Santiago y ese era el temor y preocupación que teníamos", dijo García.

Rodrigo García, alcalde de Cartagena / AgenciaUno

El alcalde aclaró que "jamás he dicho que no quiero turistas en Cartagena", lo que pasa es que "siempre he manifestado mi preocupación por el permiso de vacaciones, que iba a producir una alta movilidad de personas en el litoral central. Cayó Algarrobo, ahora la comuna de Cartagena y lo dijimos desde un principio en esta falta de planificación y coordinación, lo que produjo una alta cantidad de contagios y una red de salud que está absolutamente colapsada en San Antonio y toda la Quinta Región. Y eso significa que la comuna retrocede a Fase 2.

El alcalde dijo entender la molestia que la medida genera en los comerciantes del sector, quienes se han manifestado en contra del retroceso, pero que espera que esta nueva etapa les permita contener los contagios y recuperar su situación anterior.

"En diciembre, Cartagena tenía cero contagios, luego fueron aumentando por una alta movilidad de personas. Y eso se produce por personas que se trasladaron de la Región Metropolitana hasta acá. No era muy difícil de predecir", dice el alcalde de Cartagena.

"Retroceder a Fase 2 es para contener los contagios. Si quieren venir turistas, que vengan, pero que nos garanticen que ninguna persona va a contagiar", finalizó.