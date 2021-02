Ex esposa de Marilyn Manson sobre acusaciones de abuso: "No corresponden a mi experiencia"

El lunes la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres dieron a conocer el abuso del que habrían sido víctimas de parte de Marilyn Manson. Acusaciones que el músico y actor niega. Ahora llegó el turno de la ex esposa del artista, Dita Von Teese. Y la modelo, actriz y vedette aseguró sobre lo narrado por estas mujeres: "No corresponden a mi experiencia".

Tras denuncias de abuso contra sus ex Marilyn Manson queda sin sello y participación en serie "American Gods" El músico estadounidense fue acusado ayer por cinco ex parejas.

Von Teese, quien mantuvo una relación amorosa durante siete años con Manson, escribió a través de Instagram:

"He estado procesando las noticias que salieron el lunes sobre Marilyn Manson. A quienes han expresado su preocupación sobre mi bienestar, aprecio su amabilidad", dijo y agregó: Por favor sepan que los detalles hechos públicos no corresponden a mi experiencia personal durante los siete años que estuvimos juntos como pareja. Si hubiese sido así, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui doce meses después debido a infidelidad y abuso de drogas".

Para cerrar, la modelo burlesque agregó un mensaje de apoyo a las víctimas: "El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en una relación. Llamo a quienes hayan sufrido abusos a tomar los pasos para sanar y la fuerza para desarrollarse a sí mismos. Esta será mi única declaración sobre este tema. Gracias por respetar esta solicitud".

Marilyn Manson rechaza acusación de abuso de Evan Rachel Wood La actriz Evan Rachel Wood lo acusó de abuso sexual y otros maltratos físicos y ahora el músico asegura que las acusaciones son "horribles distorsiones de la realidad".

Consecuencias

Producto de estas acusaciones, Manson ya no tiene casa disquera y las escenas que aparecía en dos series de televisión serán eliminadas.

El músico mantiene que es inocente.