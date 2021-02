"Señora Reginato me da asco": El duro reproche contra alcaldesa de Viña por colapso en proceso de vacunación

En medio de los problemas que ha tenido el proceso de vacunación en Viña del Mar, familiares de quienes han llegado a inocularse han dirigido fuertes cuestionamientos a las autoridades, por la falta de gestión.

Y en ese sentido, uno de los reclamos que llamó la atención fueron los de un vecino de la comuna que llevó a sus padres a que les suministraran la vacuna. Sin embargo, eso no ocurrió, sin que se le dieran respuestas satisfactorias, como comentó en vivo a 24 Horas.

Aseguró que los funcionarios cambiaron varias veces las versiones. Primero, de acuerdo con su relato, le dijeron que no había capacidad de vacuna, y que luego dijeron que no había capacidad humana.

Por eso, dirigió una fuerte crítica contra la alcaldesa Virginia Reginato: "Señora, me da asco. Me da asco el trato que le dan a los adultos mayores. Que vergüenza, tuvo una año para organizar esto. Señora Reginato, me da asco.

Como comentó, su furia surge a raíz de que su madre "siente pena de haber cumplido 92 años, por el trato que le están dado en este momento".

"Mis padres están en el auto esperando, descompasados porque les tocan los medicamentos y por la hora de almuerzo están esperando", relató.