Camioneros amenazan con tomarse las carreteras por violencia en La Araucanía

Aumenta la tensión entre los camioneros y el Gobierno por los ataques incendiarios en La Araucanía. El gremio asegura que La Moneda no hace nada para acabar con la violencia en la zona y anuncia medidas.

En entrevista con el Diario de Cooperativa, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, aseguró que iniciarán las tomas de carreteras.

"Si el Presidente de la República no toma las medidas que corresponden, nosotros como Fedesur vamos a actuar, y no tomándonos las bermas, sino que tomándonos las carreteras", aseguró.

"Es un problema político"

Villagrán fue categórico en afirmar que "no necesitamos más Carabineros, ni más helicópteros, ni más dinero para ellos, si no que solucionar el problema. Este es un problema político y lo tiene que arreglar el Presidente de la República".

El presidente del gremio añadió que "no podemos contener más a los conductores; se quieren tomar la carretera, porque todos los días cuando salimos a trabajar, no sabemos si vamos a volver en la tarde. Aquí se terminaron los plazos; si no reaccionan en forma inmediata de aquí a la próxima semana, nosotros vamos a actuar", insistió, enfatizó.