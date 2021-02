Despiden a una trabajadora de supermercado por usar mal la mascarilla

En varios países se han tomado muy enserio el respeto a las normas de salubridad, ante la arremetida de la pandemia de covid. Es el caso de España, país brutalmente goleado por el virus ante el lento y errático accionar de sus autoridades a comienzos de la crisis.

Los Justicia española confirmó que el despido de una trabajadora de supermercado por usar mal la mascarilla, se ajustaba a derecho.

La historia comienza el 27 de mayo pasado, una clienta del supermercado DIA, de Barcelona, España, acudió con la responsable de la tienda para informar que la trabajadora que vendía pescados tenia la mascarilla debajo de la nariz.

Ambas acudieron donde la vendedora y su jefa le solicitó que se colocara adecuadamente el cubreboca, a lo que la mujer respondió que “no eras policía para decirle lo que podía hacer”, según dice el fallo.

Recriminada por el trato a la clienta, la trabajadora respondió a su jefa: “Si no te gusta, te vas. Si quieres lo arreglamos en la calle, sin el uniforme”.

Fallo

El fallo del tribunal calificó como despido adecuado. Según La Vanguardia, de la Ciudad Condal, el abogado de la causa José Luis Peñin, explicó que “en derecho hay que analizar todo en su contexto. No es lo mismo no llevar la mascarilla en una zona interior en que uno está solo sin contacto con el público, que un empleado que trabaja de cara al público manipulando alimentos no envasados”.