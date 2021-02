Hermana del malabarista: "A Francisco le gustaba conocer, caminar y no molestaba a nadie"

Rocío Caviedes es la hermana del fallecido malabarista de Panguipulli, Francisco Martínez Romero (27), cuya muerte provocó impacto nacional por las circunstancias en que se produjo el incidente fatal con un carabinero que realizaba un control de identidad. “Él tenía esquizofrenia. No se la trataba”, reveló su hermana en una entrevista con CHV.

Los restos mortales del artista callejero ya están en la capital y su velatorio se realiza en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto.

La mujer reveló en entrevista con Chilevisión que su hermano nunca se comunicaba con la familia, ya que no le gustaba usar teléfonos móviles, como tampoco sacarse fotos. “No se mantenía comunicado. A él no le gustaban los teléfonos, no le gustaba nada. Es más, por eso no se había sacado el carnet, porque lo había perdido”, indicó Rocío.

Rocío reveló otras facetas del joven. A Francisco “le gustaba conocer, caminar y no molestaba a nadie. Se mantenía solo, jamás me llamó para decirme que necesitaba dinero para vivir, porque él trabajaba con su malabarismo y artesanía”.

Ni el teléfono ni el carnet

Agregó que a él “no le gustaban los teléfonos, no le gustaba nada, por eso no había renovado el carnet, lo había perdido y cuando el carabinero le pregunta por el carnet, él no lo tenía y no es que lo estuviera negando o no quisiera pasarlo, es que no lo tenía”.

Asimismo, la hermana confirmó que Francisco era el tío de Anthony, el menor de edad que cayó desde el puente Pío Nono en octubre de 2020. “Pasar por lo mismo dos veces es súper fuerte. Gracias a Dios Anthony ya está mejor, pero nadie se podía imaginar que iba a pasar dos veces lo mismo”, dijo Rocío, quien con mucha ponderación afirmó que “siento que es un mal manejo de Carabineros. No tienen protocolos, educación, no sé qué pasa”.