Vallejo acusa que "uno de los comités de derecha" no permitió sesión especial

La diputada Camila Vallejo (PC) comunicó que no se logró el acuerdo de unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados para llevar a cabo una sesión especial por la muerte de Francisco Martínez, quien perdió la vida el viernes en Panguipulli debido a disparos que recibió por parte de Carabineros.

En horas de esta mañana, varios parlamentarios de oposición solicitaron al presidente de la instancia, Diego Paulsen, conformar el pleno en el que discutirían con urgencia una reforma o la intervención civil a la institución policial, que ha sido blanco de críticas por las reiteradas violaciones a los derechos humanos, principalmente en el marco del estallido social de octubre de 2019.

Manifestaciones en el país

De hecho, luego de que muriera el joven malabarista a causa de los disparos que le propinó un uniformado que hoy se encuentra detenido a la espera de su formalización, varias manifestaciones se registraron en el país, como la de Panguipulli que terminó con la municipalidad quemada el viernes o la de ayer en Plaza Ñuñoa, en la que se registraron enfrentamientos entre los asistentes y Carabineros.

Detienen a sujeto que asesinó a una mujer en supermercado de La Florida: era su ex pareja Por el momento, se adelantó que el sujeto será formalizado por el delito de femicidio en las próximas horas.

“Estamos solicitando unanimidad para realizar sesión especial en la Cámara y poder tratar de manera urgente el terrible asesinato del joven malabarista en Panguipulli y la necesaria intervención civil a Carabineros”, escribió Vallejo en su cuenta de Twitter esta mañana.

No hubo acuerdo

Sin embargo, horas después confirmó en la misma red social que no se llegó a un acuerdo, ya que “lamentablemente uno de los comités de derecha no dio el acuerdo para la sesión especial y por lo tanto no hubo unanimidad para realizarla. Sin embargo, seguiremos empujando acciones como oposición y como bancada del Partido Comunista que ya anunciaremos”.

“Me piden nombres de los diputados que rechazaron sesión especial, (pero) creo que sería honorable que ellos mismos digan públicamente que se opusieron y sus razones. O el presidente de la Cámara (Diego Paulsen) informarlo”, añadió posteriormente.