Agencia internacional revela que el Pentágono de Estados Unidos aprobó una venta potencial de misiles a Chile

Según una información difundida por la agencia Reuters, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó al Congreso de ese país la aprobación de una venta potencial de misiles a Chile, en un acuerdo valorado en hasta 85 millones de dólares, de acuerdo a la versión de la agencia internacional que menciona como fuente a voceros del Pentágono.

A pesar de la eventual aprobación del gobierno de Joe Biden, la notificación no indica que se haya firmado un contrato o que las negociaciones se hayan protocolizado, aclaró la agencia de noticias.

El envío de armamentos incluiría "hasta 16 misiles Standard Missile-2 (SM-2) Block IIIA, equipo de apoyo, repuestos y entrenamiento", afirma el reporte.

Asimismo, se indica que Raytheon Technologies es el principal contratista de las armas.

De acuerdo a la versión difundida por la agencia informativa británica, el Departamento de Estado de Estados Unidos también dio luz verde a la venta de equipos de comunicaciones a la OTAN, la que junto a la chilena son las primeras posibles ventas de armas anunciadas bajo el recientemente asumido gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, como estos complejos procesos tardan varios meses en procesarse, el artículo sugiere que el origen de los acuerdos probablemente se remonta a la administración de Donald Trump.

Y la medida, presuntamente, debiera ser ratificada o desechada por la administración del presidente Joe Biden, de acuerdo a su nueva política internacional.

