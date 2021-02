Alcalde de Panguipulli: "No justifico lo que ocurrió con la Municipalidad, pero logro entender la desesperación y rabia"

El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, se enfrentó a una dura polémica esta mañana en el matinal de Chilevisión, tras afirmar que "no justifico, pero entiendo" lo que ocurrió en su ciudad, donde la Municipalidad y varios servicios públicos terminaron incendiados tras la muerte de un malabarista a manos de carabineros.

Valdivia explicó en CHV que "no justificó, pero entiendo lo que sucedió. Efectivamente si yo tengo un cuerpo 3 horas sin ser atendido y cero control de la situación por parte de quien la originó, claramente que hay una desesperación y rabia y odio con respecto a muchas personas".

Der acuerdo al relato del alcalde Valdivia, la rabia de la gente no sólo se produjo por la muerte del malabarista, sino que además por los hechos posteriores, ya que el cuerpo del joven habría estado horas sin recibir ayuda, según dijo. "Que un cuerpo esté abandonado horas en la vía pública, sin recibir auxilio de los equipos de atención primaria, o de urgencia, claramente eso encrispa (SIC) los ánimos, por supuesto, porque es una persona, es un ser humano".

El edil explicó al panel del matinal que "ante la falta de servicios del Estado, que están obligados a entregarla, obviamente los vecinos, pero especialmente el grupo que lo acompañaba, entró en ira, en una cólera que era natural además".

Después de que el malabarista, Francisco Martínez, perdiera la vida, se generó una serie de hechos de violencia, los cuales fueron relatados por el alcalde: "Después de esos hechos se libró una batalla campal con los carabineros de Panguipulli, que duró 3 o 4 horas. Hubo una seguidilla de acontecimientos que gatillaron después de este irregular o anómalo procedimiento por parte de esos carabineros de Panguipulli, detonaron después que nos incendiaran la Municipalidad, porque carabineros prácticamente estableció una trinchera humana en nuestra municipalidad, pero el municipio no tenía nada que ver ahí".

"No justifico lo que ocurrió en la municipalidad, pero logro entender la desesperación de rabia con respecto al accionar de Carabineros y lamentablemente fuimos víctimas nosotros como Municipalidad", puntualizó.

Dura respuesta de diputado

El alcalde de Panguipulli encontró una dura respuesta por parte del diputado Jorge Durán (RN), quien se encontraba participando del panel de invitados del matinal de CHV.

El parlamentario agregó que "encuentro insólito que el alcalde que no sea capaz de condenar la violencia así como fácilmente tira todos los dardos contra Carabineros. Hay una responsabilidad de Carabineros, claramente, pero no puede ser que el alcalde no tenga los pantalones de denunciar y de exigir que se haga justicia con esos delincuentes que incendiaron el municipio que les sirve a todos. Le quiero decir al alcalde, que poco menos le falta decir que fue Carabineros el que le prendió fuego a la Municipalidad".

"Tiene miedo que lo vayan a incendiaron o que lo vayan a apedrear", añadió Durán.