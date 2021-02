Una de las creencias más arraigadas de la gordofobia es que una persona con un cuerpo de medidas estándar siempre tiene hábitos saludables, tanto en ejercicios como en alimentación. 5 fitness y plus size que muestran que moverse es más que una talla

Sin embargo, eso no es tan cierto, porque en la talla de cada persona influyen varios factores, como la genética, las hormonas y otros que van más allá de tener una dieta sin excesos y seguir una rutina.

Y hay influencers del fitness, que van en contra de este imaginario, demostrando que no se necesita un cuerpo ‘normal’ para tener hábitos saludables. Sino pura pasión, voluntad e imaginación. Metro destaca los más populares que puedes encontrar en Instagram.

Jesse Diaz Herrera / Curves with moves

Jesse es bailarina y coreógrafa. Ha sido reseñada en una de las campañas de Lane Bryant en 2017. Defiende la positividad corporal y tiene un blog en el que se entrega a diversas experiencias para romper estereotipos, como la danza del vientre. También tiene un plan de 21 días, disponible por 21 dólares, en el que da sus consejos de nutrición y autocuidado.

¿Dónde encontrarla?

En: www.curveswithmoves.com

Instagram: @curvestiwithmoves

Dianne Bondy

Es una instructora de yoga que ha sido reconocida en las sociedades Yoga and Body Image Coalition & Gaiam y Pennington. Bondy también tiene compromisos de hablar en la Universidad de Princeton, Duke y Berkeley. También fue publicada en ‘Yoga and Body Image’, Volumen 1, así como en ‘Renegades of Yoga’ y ‘Yes, Yoga Has Curves’.

Dianne tiene su propia plataforma y un canal audiovisual. Escribió el libro ‘Yoga para todos’ y es coautora de ‘Yoga donde estés’, así como colaboradora de varias plataformas relacionadas con el tema.

¿Dónde encontrarla?

En: www.diannebondyyoga.com

Instagram: @dianebondyyogaofficial

Chasi Jernigan

Es una instructora de fitness certificada con más de 16 mil seguidores en Instagram. Ella enseña Zumba, y entrenamiento de fitness. Jernigan también da consejos de moda y estilo de vida.

Tiene varios vídeos sobre resistencia, cardio y yoga.

¿Dónde encontrarla?

Instagram: @chasijernigan

Louise Green

Es autora de dos libros, 'Fitness for Everyone' y 'Big Fit Girl'. Green también tiene un programa en el que trabaja con cuerpos de talla grande y entrena a personas para que corran hasta 5 kilómetros. Cuesta 49 dólares. En su página web se pueden encontrar entrenamientos personalizados.

Tiene un podcast, una aplicación y también es columnista de la revista SELF. Como entrenadora que ha cambiado la vida de más de 15 mil mujeres desde 2007, Louise ha recibido varios premios e incluso ha aparecido en una campaña de Dove.

¿Dónde encontrarla?

En: www.bigfitgirl.com

Instagram: @louisegreen_bigfitgirl

Roz The Diva

Es instructora certificada de Pole Dance, además de doble de riesgo. Ha impartido clases en Body & Pole e IncrediPOLE y tiene un programa para principiantes o niveles más avanzados llamado ‘Divas In Training’.

El trabajo de Roz The Diva ha sido reseñado en ESPN, Shape y Glamour y en el New York Times. De hecho, apareció en un documental del New York Times llamado ‘Dangerous Curves’. Actualmente imparte sus clases a través de Zoom.

¿Dónde encontrarla?

En: www.rozthediva.com

Instagram: @rozthediva