Estrellas que arruinaron sus carreras por su desastrosa vida personal

Los músicos y actores parecen ser inmunes al escándalo. Pueden aparecer en tabloides por sus frenéticas vidas, sus lujos excesivos, sus fiestas desenfrenadas y sus múltiples amores sin mayores efectos. A veces, eso parece traerles más fama. Al menos por un tiempo. Porque, no todo es aceptable, sino que siempre existe la posibilidad de que la afrenta sea tan grande que el público, las productoras y el mismo star system deje de ser incondicional.

Si bien esto ha ocurrido desde que existen personajes populares, hay dos casos especialmente recientes: Armie Hammer y Marilyn Manson, ambos "caídos" en el último mes. Los problemas del actor de "La red social" comenzaron a mediados de enero cuando se filtraron mensajes en los que supuestamente daba a conocer sus tendencias cercanas al canibalismo. En tanto, el músico fue acusado la semana pasada por cinco ex parejas de abuso. Y eso ha traído consecuencias en sus respectivas carreras.

Lamentablemente, no están solos, sino que hay varios ejemplos más en las últimas dos décadas.

Armie Hammer

En la polémica más extraña en años, el 15 de enero salieron a la luz supuestos mensajes de parte del actor a distintas mujeres con fantasías que incluían canibalismo y violencia. Si bien ex parejas confirmaron lo agresivo que podía ser el actor, su abogado dijo que se trataba de relaciones consensuadas. Ya no estará en la película "Shotgun wedding" ni en la serie "The offer". Además, fue despedido de su agencia de talentos.

Marilyn Manson

El lunes pasado, la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro ex parejas del músico lo acusaron de maltrato, manipulación y abuso sexual.

Días más tarde, Rose McGowan y su ex esposa, Dita Von Teese negaron haber vivido lo mismo. De todos modos, el hombre de nombre real Brian Warner, fue despedido de su sello discográfico y se borrarán sus participaciones en las series "American Gods" y "Creepshow".

Charlie Sheen

Aunque durante años se supo de su afición a salir con prostitutas, a principios de 2011 era el actor mejor pagado de la TV. Pero tras escándalos de drogas y una muy pública pelea con el creador de "Two and a half men", Chuck Lorre fue despedido. El actor se hundió en drogas, sexo y declaraciones desafortunadas, su serie "Anger Management" fue un fracaso y en 2015 admitió que había contraído VIH.

Johnny Depp

Llevaba décadas en la industria, pero su trabajo en "Piratas del Caribe" lo llevó a la mayor fama. Eso sí, en los últimos años ha hecho noticia por su comportamiento errático, drogas, excesos y gastos sin límites. Su matrimonio con Amber Heard fue un desastre y el año pasado se determinó que la golpeaba. Por eso, perdió su rol en la saga más reciente de J.K. Rowling y Netflix bajo sus cintas.

Kevin Spacey

En 2017 el ganador de 2 premios Oscar vivía un gran momento por "House of Cards". Pero fue acusado de abuso por Anthony Rapp, ocurrido en 1986. Para peor, en ese momento Rapp tenía 14 años y él 26. Como respuesta, Spacey hizo una pésima jugada y se "defendió" confesando que era gay. Fue reemplazado por el recién fallecido Christopher Plummer en "Todo el dinero del mundo" y no ha sumado nuevos roles.

Lindsay Lohan

Con una carrera nacida al alero de la factoría Disney y en gran parte gracias al éxito de "Chicas pesadas", Lohan se convirtió en una de las actrices de Hollywood más prometedoras. Pero, las malas elecciones de roles, la falta de profesionalismo en el set, el uso de drogas, exceso de fiestas, paseo por tribunales, intentos de rehabilitación, y hasta un fallido intento de convertirse en cantante nublaron su potencial.

Britney Spears

La otrora princesa del pop tuvo un gran colapso en 2007 tras años de relaciones amorosas tortuosas e intentos de rehabilitarse. Por ello, su padre se hizo cargo de su carrera y fortuna. Eso sí, se le consideró apta para hacer y lucrativa residencia en Las Vegas. Sus discos no han tenido mayor repercusión y hoy está casi retirada: se niega a trabajar hasta tomar libremente el 100% de sus decisiones.

Los que lo lograron redimirse

Hay estrellas que han superado su período de autodestrucción. Quizás Robert Downey Jr sea el mejor ejemplo: estuvo en la cárcel por abuso de drogas y hoy es uno de los actores mejor pagados.

En parte gracias a "Stranger Things" Winona Ryder retomó su lugar en Hollywood. Eso, tras años en proyectos menores por la pésima prensa que recibió por un incidente por robo menor de 2001.