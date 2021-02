Javier García, alcalde: "El Plan Colchane es algo que no existe"

La comuna de Colchane vive una compleja situación. Estan sobre poblados por culpa de la migración irregular. Según información entregada desde su municipio, están ingresando cerca de 300 personas diariamente, lo que ha sumido a la comuna en un caos en diversas materias.

Conversamos con el alcalde de la comuna,, Javier García, quien pide al Gobierno tomar acciones más eficientes.

¿Desde cuándo que la migración se transformó en un problema?

— Se empieza a evidenciar este problema desde el mes de marzo del 2020 hasta la fecha. Si uno recorre la comuna, hay al menos 300 personas nuevas deambulando por día.

¿En qué condiciones llegan estas personas?

— Creemos que muchos cruzan durante la noche. Incluso, estamos atendiendo a varias personas por problemas de salud en nuestro consultorio. Muchos cruzan con niños. Y son localidades pequeñas, por tanto, es una situación compleja de abordar.

Gentileza I. Municipalidad de Colchane

El Gobieno anunció el “Plan Colchane” y con esto, sacaron a 138 personas. ¿Sabe si habrán más aviones para sacar a los migrantes de aquí?

— Primero quiero señalar que el Plan Colchane es algo que no existe. Por ejemplo, señalaron que iban a electrificar la zona alrededor de la comuna, pero ese es un proyecto anunciado en octubre del 2016 y se debería inaugurar en un mes. Este plan no tiene nada nuevo.

Son puras acciones que ya están en curso. Son puras medidas recicladas. Por ejemplo, la construcción de zanjas se anunció en septiembre del 2017, los aviones no tripulados de vigilancia se anunciaron el 2012, etc. Todas esas acciones dejan en evidencia que el plan, no es nada nuevo. No nos informaron nada, no sabemos quien lo hizo y ante el desconocimiento, para nosotros no existe.

"Este plan no tiene nada nuevo. Son puras acciones que ya están en curso. Por ejemplo, la construcción de zanjas se anunció en septiembre del 2017″, dice el alcalde

¿Cree que estas medidas podrían ser efectivas?

— Son acciones que ya estaban anunciadas. No hay ninguna novedad que busque una solución efectiva a lo que se está viviendo hoy día. Primero, para tener una solución real, deberían haber tenido diálogos con la comunidad afectada, que es Colchane.

Mientras ello no ocurra, nosotros no hemos formado parte de estas propuestas ni de este plan entre cuatro paredes. Efectividad, difícil. Pero al menos nosotros siempre hemos manifestado nuestra voluntad de dialogar y siempre en el marco del respeto porque estamos frente a un pueblo indígena que goza de derechos consagrados en el convenio 169 de la OIT.

¿Qué ha sido lo más difícil para la gente de Colchane?

—Acá hay una comunidad indígena a la que se le están vulnerando sus derechos. Pese a aquello, los vecinos de Colchane sin duda han ayudado a estas personas. Y les hemos dado espacios. Pero no todos obedecen las reglas. Hemos tenido personas asaltadas, otras a las que les han ido a tomar las casas y es injusto.

Aton

Tres ministros y un avión llena de inmigrantes: "No necesitamos show"

La mañana del martes llegaron a la región de Tarapacá los ministros de Interior, Rodrigo Delgado; de Defensa, Baldo Prokurica; y el canciller Andrés Allamand, quienes revelaron el “Plan Colchane”. Allamand manifestó que “la migración venezolana se ha transformado en una emergencia regional”.

“No se detuvieron en Colchane para hablar conmigo (…) no necesitamos show mediático, necesitamos soluciones”, criticó el alcalde de Colchane, Javier García. Ese día, las autoridades confirmaron la expulsión de 138 extranjeros, de los cuales 86 colombianos y venezolanos dejarían el país en un vuelo de la Fuerza Área de Chile.