¿La pandemia los está alejando de las pantallas? 60% de los niños indica que ha conversado más con sus padres por las cuarentenas

Youtube y TikTok se han convertido en las redes sociales más consumidas por niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Pero eso no ha significado que los más jóvenes de la casa pasen todo su tiempo en eso. Un 60% de los niños señaló que ha conversado más con sus padres en tiempos de cuarentena. ¿Estamos compartiendo la dinámica familiar? Antes de la pandemia, el día a día nos consumía. ¿Y el mayor centro de entretención de los más pequeños? Terminaba siendo Internet.

Los tiempos de traslado al trabajo y el cansancio que dicho acto generaba, quitaban valiosas horas a la convivencia con quienes se comparte el hogar. No compartíamos mucho con ellos: sean grandes o pequeños. Esto y el cambio de los hábitos digitales de los menores es parte de lo que midió la Radiografía Digital 2020. Es la primera encuesta que revela la voz de los niños y jóvenes del país tras el arribo del COVID-19.

Volviendo a la mesa

El estudio, realizado por Criteria, junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, VTR y los ministerios de Transportes y Desarrollo Social se realizó entre el 10 y 22 de diciembre del año pasado a 502 menores entre 8 y 17 años de la Región Metropolitana y regiones.

64% de los niños indicó haber comido más en familia ¿Regresamos a la mesa?

Los resultados muestran que los menores reconocen que la pandemia trajo consigo más oportunidades de compartir en familia. Además de conversar más con los padres, un 64% indica que ha comido más en familia. Y vuelve la reina que reúne a todos en un sillón: 51% señala que ha visto más televisión en familia. Esto, pese a la elevada cifra de acceso: 9 de cada 10 niños tiene un celular.

Getty

Pero la tecnología no es negativa, siempre y cuando se use equilibradamente. De hecho, a permitido a muchos niños "tomar contacto" con sus amigos. Esto, ahora que por la pandemia ya no asisten al colegio. En esta línea, los videojuegos han sido reivindicados como un espacio de convivencia segura de covid.

En las cifras del estudio, 7 de cada 10 niños reconocen jugar en línea todos o casi todos los días. Y no estando en línea igual aporta entretenimiento: puedes jugar con tu hermano.

Getty

Seguridad en Internet

El problema recae, en que los padres igual deben estar atentos al contenido y a las personas con quienes se contactan: un 57% de los menores afirma jugar en línea con desconocidos.

Y respecto a la seguridad, un dato preocupante arrojado por esta Radiografía Digital fue el hecho de que solo el 11% de los adolescentes entre 13 y 17 años reconoce el concepto de Huella Digital, que es el rastro que dejan nuestras actividades en Internet como fotos, videos, publicaciones, comentarios, entre otros. La mayoría de los encuestados asocia este concepto a huella dactilar o a una forma de identificación o de acceso.

Getty

Sobre estos datos, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, sostuvo que “la pandemia demostró cuán necesaria es la conectividad y lo esencial que es el contacto con nuestros seres queridos. En ese sentido, es una muy buena noticia y valoramos que, a raíz de las cuarentenas, los niños pasaran más tiempo en familia".

"No obstante, no hay que perder de vista la temprana edad a la cual nos estamos conectando y la cantidad de tiempo al día. Actualmente, se estima que cada hogar tiene en promedio 14 equipos conectados a la red, cifra la cual se duplicará con el tiempo, he ahí la importancia de seguir promoviendo el uso responsable y positivo del Internet", agregó.

Sobre seguridad y conocimiento, la autoridad apuntó a que "avanzar en materia de educación y una sana convivencia digital es prioritario".