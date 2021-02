Salvará a millones de árboles: así es el "papel de piedra" que se puede mojar y que no se desgasta

Se calcula que de la celulosa de un solo árbol se puede obtener un promedio de 12.000 hojas de papel. Además, las fibras de la celulosa se puede reutilizar hasta 7 veces. Según American Forest & Paper Association de un cubo de madera de 2 metros seproduciría 10.000 folios de 80gr.

Y si bien, parece una cifra alta. ¿Te has preguntado cuanto papel se consume en el mundo por cada segundo? Papel para envolver, para escribir, papel para el baño, para limpiar la cocina, etc. Es por eso que la búsqueda de sustitutos podría salvar millones de árboles. Y de paso, al ecosistema en general. Hace poco surgió una idea brillante: el papel de piedra.

Papel de piedra en Internet

Si bien el papel de piedra existe hace ya varios años, en las últimas semanas se vitalizó un video de RT PLAY en Español donde lucen sus características. En el registro se ve cómo, después de escribir, le tiran huevo y agua, pero el papel sigue como nuevo. ¿Es real? ¿Cómo se fabrica?

Captura

El papel de piedra está elaborado a base de yeso, caliza y mármol, mezclado con resina. Este papel no necesita madera ni agua para su producción, su color blanco se consigue sin utilizar cloro ni ácidos de ningún tipo y es resistente gracias a una combinación de polvo mineral, 80% carbonato cálcico, y un 20% de resina no tóxica que actúa como colgante. El único problema, es que este tipo de papel aún no se masifica en el mundo. Sólo en algunos países de Europa y Asia se fabrica. Y su valor es cuatro veces mayor al del papel convencional.

Pero es una solución bastante ecológica si se considera que "la piedra" es el recurso más abundante del planeta y cuyo consumo en altas cantidades daña menos al ecosistema que el consumo de árboles. A continuación te dejamos el mencionado video y también, otro sobre su proceso de elaboración:

Y así se fabrica: