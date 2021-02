UDI pidió al Servel bajar candidatura de Iván Roca y aseguran que ya no pertenece al partido

A pesar de que en la UDI condenaban las declaraciones del concejal de Lota, Iván Roca, que dijo que a las menores de edad deben "encerrarlas" para que no tengan relaciones con adultos -defendiendo a su hijo de 33 años que es acusado de violar a una menor de 12-, no habían tomado mayores determinaciones respecto de su candidatura a la reelección o su militancia.

Sin embargo, esa situación cambió durante esta jornada. A través de un comunicado, confirmaron que enviaron un requerimiento al Servel "para revisar las posibilidades legales de bajar la candidatura del concejal Iván Roca".

Asimismo, agregaron que "en el evento que dicha gestión no sea exitosa, el candidato no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI".

Iván Roca quiso aclarar sus dichos: "En Santiago no se entendió porque están con esta cosa de la protección de las mujeres" El concejal UDI que aseguró en Facebook que a las menores de edad deben "encerrarlas" para que no tengan relaciones con adultos, argumentó que lo sacaron de contexto.

Y, como si fuera poca, aseveraron que "Iván Roca ya no pertenece a las filas del partido a raíz de esta compleja situación", aunque no se especificó si fue expulsado o él renunció.

"Consideramos que las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables y que nuestro compromiso siempre ha estado y estará con la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso", se indica en la declaración firmada por el presidente de la colectividad, Javier Macaya.

Cabe recordar que, cuando se conoció sobre el caso, Isabel Plá, vicepresidenta de la tienda, entregó los antecedentes del caso al Tribunal Supremo del Partido, para que adoptara las medidas pertinentes.