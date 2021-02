Gobierno culpa a alcaldes por eventual falta de vacunas en el litoral central

Sin ocultar su disconformidad con lo que han indicado algunos alcaldes del litoral central respecto de una eventual escasez de vacunas, el ministro de Salud, Enrique Paris, salió a descartar la información.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el secretario de Estado, no es cierto que en algunas comunas no tengan vacunas o que el Minsal les esté entregando pocas, pues "no entregamos vacunas sin la petición de la autoridad regional".

Según precisó Paris, ante la eventualidad de que en algunas localidades se genere una falta del medicamento, se requiere mejor organización. "Les pido que se coordinen mejor con sus encargados de salud", aseveró el ministro aludiendo a los alcaldes que han reclamado.

En el mismo sentido, y considerando que también se cuestionó que "veraneantes" se estarían quedando con las dosis de residentes, el secretario de Estado hizo presente que el plan estaba considerado así, dada la época del año.

Asimismo, agradeció que las comunas estén inoculando a quienes no son residentes pero que sí cumplen con los requisitos del calendario dispuesto.