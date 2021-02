En este año, los fanáticos de la moda próspera y estilizada de los 90 tuvieron una buena y mala noticia: ‘Sex and the City’, serie que revolucionó culturalmente la figura de las solteras y que dio pie para todo un género de productos similares de ahí en adelante, volvía en formato de miniserie, pero esta vez sin la carismática y desprejuiciada Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall. ZOOM: 8 looks icónicos de ‘Sex and the City’

Era bien sabido que la actriz tuvo fuertes conflictos con la protagonista Sarah Jessica Parker y que gracias a esto no se hizo la tercera película de la serie.

Ahora, con ‘And Just Like That’, miniserie en formato de diez episodios, se pretende dar un cierre definitivo a los personajes, aunque es claro que sin Samantha no será lo mismo.

Pero el principal atractivo de la serie, claramente, era la moda. Por eso, dejamos los dos looks más representativos de cada una de las protagonistas.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

Vestido de tul, sexta temporada, 2004

Esta fue la ‘evolución’ del icónico vestido de la serie que la estilista Patricia Field, quien creó el atractivo universo de las cuatro solteras, consiguió por solo 15 dólares. Este es el que usa Carrie al ser ‘rescatada’ por Mr. Big y volver con él para siempre a Nueva York, al final de la última temporada.

La actual propietaria de una de sus réplicas es Vanessa Bryant, viuda del legendario basquetbolista Kobe Bryant, quien murió el año pasado en un accidente de helicóptero. Ella puso en Instagram su historia con este vestido e hizo alusión a la serie.

Vestido Dior, tercera temporada, 2000

Carrie usó este vestido en la tercera temporada, al tratar de disculparse con Natasha, la segunda exesposa de Mr. Big, luego de que esta sufre un accidente al atraparla en flagrancia. Volvió a usarlo para la segunda película de 2010 y también sus versiones han sido usadas por Kim Kardashian y Rita Ora.

La pieza está inspirada en la infame colección ‘Hobo Chic’, inspirada en las personas sin hogar de París y en las Tramp Balls, donde los ricos se vestían como pobres para divertirse. Esta colección enfureció a los críticos y fue parodiada en Zoolander.

Samantha Jones (Kim Cattrall)

Vestido rojo slip , segunda temporada, 1999

Es el vestido que define al personaje: desprejuiciado, elegante, sexual y sensual y que usa colores vivos y se arriesga para presumir todos sus atributos. Samantha usa este vestido ,viendo una vitrina, antes de, en este episodio, conocer a un ejecutivo al que deja por tenerlo “demasiado grande” para ella.

Vestido de Matthew Williamson, ‘Sex and the City’ 2, 2010

Esta pieza también define cómo es Samantha: una mujer a la que no le importa su edad y quien planea permanecer joven, a su manera, sin importar críticas. El vestido aparece en la segunda película y desde la vendedora hasta críticos como Tim Gunn advierten que ella no “tiene la edad” para lucirlo.

Y casi logran apabullarla cuando una todavía inocente Miley Cyrus lo usa de la misma manera, pero esta, en un gesto amistoso, se fotografía a su lado.

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon)

Streetwear, segunda temporada, 1999

En una de las primeras temporadas, al toparse por accidente con su ex, que la hizo llorar por años y quien la reemplazó por otra, Miranda lleva un look, que a pesar de ser señalado en su época, se compone mucho de lo que usan las mujeres hoy: overoles, gorros, tenis y una maxi chaqueta, siendo el epítome de lo cool.

Look tomboy, temporada uno a la tres, 1998-2000

También, en las primeras temporadas, Miranda usaba mucho powersuits e incluso looks bastante imponentes y masculinos. De hecho, era la que más usaba pantalones, blazers y corbatas y tenía un estilo más marcadamente ‘masculino’ que sus amigas. Tanto así, que en un capítulo la confundieron por lesbiana y de hecho, ya es un ícono queer por lo mismo.

Charlotte York (Kristin Davis)

Vestido de Dama de Honor (Sex and the City 1, 2008)

Aunque sus otras amigas se veían geniales en sus atuendos, el de Charlotte destacó porque ella, tan WASP y correcta, jamás había tomado un riesgo así y ese nivel de drama se veía increíble.

Aunque claro, cuando Big planta a Carrie, le vuelve a poner su toque cómico al caminar graciosamente con él luego de enfrentarlo.

Vestido full rosa (Sex and the City 2, 2010)

Uno de los looks del comienzo que muestran a la Charlotte clásica: sobria, sofisticada y ultrafemenina. Todo el look rosa se combina perfectamente con un maxi bolso Dior.