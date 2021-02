Fuertes reacciones contra ministro Enrique Paris en redes sociales por encontrón con periodista

La tensión por el manejo de la pandemia de coronavirus se está notando, y más allá de la buena gestión con las vacunas, a veces la sangre llega al río.

Y eso aconteció este sábado 13 de febrero, cuando en el habitual reporte presencial sabatino el siempre compuesto y calmado ministro de Salud, Enrique Paris, no pudo ocultar su molestia cuando el periodista de TVN Kevin Felgueras le preguntó cómo iban a ser identificados los profesores a la hora de ir a inmunizarse desde pasado mañana, medida anunciada el viernes por el Presidente Sebastián Piñera y que se adelantó respecto del calendario original.

Kevin Felgueras, periodista de TVN. / Twitter

"¿Usted tiene credencial como periodista? ¿En qué estudio se basa usted para decir que no todos los profesores tienen credencial? El Colegio de Profesores les da una credencial a sus asociados… Usted está diciendo que los profesores son inescrupulosos. Eso le escuché, señor periodista. ¿Por qué desconfían siempre de la gente, poniendo por delante la desconfianza y la duda?", señaló con enojo el secretario de Estado al profesional de la prensa.

"Yo confío en los profesores, señor. Si un profesor dice que es profesor, por último puede llevar su carné de identidad, donde uno también puede poner la profesión. Yo pienso que los profesores tienen una identificación… Y no haga ese gesto, no es necesario… Por ejemplo, yo pertenezco al Colegio Médico y tengo una identificación. Y si alguien que no es profesora o profesor quiere vacunarse mejor que no lo intente, porque no corresponde. Y punto", cerró el ministro de Salud su tenso cara a cara con el profesional de TVN .

Tensa la ronda de preguntas entre el ministro Paris y Kevin Felgueras pic.twitter.com/8ApSij59jh — Telebot (@sebalitio) February 13, 2021

El periodista luego posteó en su cuenta de Twitter un video en el que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dio el detalle del proceso con los educadores, agregando de manera irónica esta frase: "Aquí la respuesta que se necesitaba en el balance de hoy".

Aquí la respuesta que se necesitaba en el balance de hoy. Profesores sin credencial (QUE SÍ EXISTEN) vean este tweet 👇🏼👇🏼 https://t.co/wsWdG6OGSL — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) February 13, 2021

La reacción del doctor Paris no pasó desapercibida en redes sociales, donde los hashtags "Colegio de Profesores" y "Paris" han sido tendencia en Twitter.

Muchos trabajadores de la educación escolar y pre escolar no son afiliados al colegio de profesores… Tampoco los técnicos y asistentes educativos y de párvulo… Sanitariamente hablando es + efectivo aclarar las dudas que prepotear a la gente… https://t.co/pnsZfCanf2 — Florencia Tevy (@florenciatevy) February 13, 2021

Oh el viejo ridículo, yo soy profesora y no pertenezco al Colegio de Profesores y no tengo ninguna credencial @DrEnriqueParis — Cecy 2021 (@ceciliaviajera) February 13, 2021

No entiendo la prepotencia con que responde el ministro Paris al periodista @KevinFelgueras, ante una pregunta legitima, y a la que él está obligado a contestar para aclarar a la ciudadanía las dudas que hay sobre la vacunación. Se espera en una campaña, sean claros y abiertos: pic.twitter.com/gk1aGktxvd — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 13, 2021

Que manera de enojarse, no todos los profesores somos parte del Colegio de profesores. https://t.co/xmeAjOzsVI — @manene (@ManeneSalgo) February 13, 2021

Por favor, alguien podría decirle a Paris q los profes NO tenemos credencial, que NO todos lo tienen anotado en su carné?? — lobitachilena (@lobitachilena) February 13, 2021

Alguien que le avise al Ministro Paris. Yo soy Profesor de enseñanza media, no estoy inscrito en el Colegio de Profesores, no tengo mi profesión en el carnet, y NO EXISTE UN COMPROBANTE QUE DIGA QUE SOY PROFESOR, EXCEPTO EL CERTIFICADO DE TÍTULO Y MI TÍTULO. Wn Mentiroso. — Nemesis Le Clair (@NemesisLeClair) February 13, 2021

Paris asume que todos los docentes tienen credencial del colegio de profesores. Lo cual es mentira. Weón son tan al lote =_= — MrDaruma (@MrDaruma2) February 13, 2021

Lo que acaba de hacer Paris es una tremenda falta de respeto a la labor periodística y al país. En su calidad de autoridad tiene la obligación de responder todas las preguntas y no burlarse ni mofarse de quienes se las hacen. Basta de la actitud paternalista de la élite — Francisco (@franciscojstizq) February 13, 2021

Paris se deschavetó. Le dice enojado a un periodista: "Usted tiene la obsesión de controlar a todo el mundo".

Este tipo de autoridades prepotentes, que las emprende contra la actividad fiscalizadora de la Prensa, son una amenaza a la transparencia.

Se acostumbró a las RR.PP. — ɢᴜsᴛᴀᴠᴏ ᴍᴀɴᴇ́ɴ (@gmanen) February 13, 2021