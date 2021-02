Mañalich retrocedió con la Fase 1: ·"Es algo que ya no sirve"

El exministro de Salud Jaime Mañalich, ahora se mostró en contra de la fase 1 del plan paso a paso, es decir, con las cuarentenas a las comunas.

En entrevista a La Tercera, sostuvo que "yo creo que la Fase 1, que es el confinamiento absoluto, es algo que ya no sirve. Es una medida de coerción y de pérdida de derechos de las personas de una magnitud que no puede seguir durando y tiene muchos efectos adversos".

Y agrega Mañalich que "una persona no pueda salir a caminar en una plaza, con mascarilla, que un niño no pueda jugar, que la gente no pueda andar en bicicleta, eso es contraproducente. Es más, no tiene ningún beneficio sanitario. El confinamiento es algo de lo cual hay que alejarse rápidamente".

Con respecto al toque de queda, el exministro Mañalich indicó que "respecto de las medidas coercitivas, corresponde, como ya se hizo, prorrogar la alerta sanitaria de principios de febrero del año pasado. También corresponde renovar el estado de excepción constitucional. Por la experiencia europea, que han hecho mucho más énfasis en el uso del toque de queda -más incluso que los confinamientos-, soy partidario de mantener el toque de queda, evaluar en la tercera ola que viene ahora en otoño-invierno, en el entendido de que efectivamente el toque de queda sirve si hay control policial que evite reunirse masivamente".