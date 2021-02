Chahin se tiene toda la fe: "No es posible construir una fuerza de cambio mayoritaria sin la DC"

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, reiteró su rechazo por una eventual primaria presidencial legal entre partidos que se adhieren al socialismo democrático, pero excluyendo a los falangistas.

La idea fue propuesta por el senador Guido Girardi (PPD), quien el fin de semana escribió en su cuenta de Twitter que “Chile necesita de una izquierda democrática” y que “una primaria legal entre PS, PPD, PR, PRO, Nuevo Trato e independientes con un proyecto país de futuro ‘Chile Tiene Futuro’ permitiría elegir un candidato o candidata que lidere una opción de izquierda democrática para el siglo XXI capaz de derrotar a la derecha”.

Aquella idea no cayó bien a Chahin, quien este lunes manifestó que "me parece bastante sorprendente que quienes hasta hace poco eran los campeones de la unidad hoy estén buscando una exclusión. Creo que como toda mala idea que va contra el sentido común está condenada a fracasar".

"La mayoría dentro de Unidad Constituyente tiene muy claro que aquí es importante actuar con unidad para poder no preocuparnos de cómo derrotamos a nuestros socios, a nuestros aliados, sino en cómo nos transformamos en una verdadera alternativa de gobierno, seria, confiable y creíble", añadió.

Además, el líder falangista advirtió que “eso tenemos que hacerlo juntos, no divididos. Por eso es que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del PR, Carlos Maldonado, el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, la presidenta de Ciudadanos, Ignacia Gómez, y los senadores del PS, Carlos Montes y José Miguel Insulza"

"Ellos dan en el punto, la DC sola no puede, nosotros tenemos conciencia de eso, pero sin la DC no se puede. No es posible, sin la DC, construir una fuerza de cambio mayoritaria, y la pregunta que hay que hacerse es si queremos ser oposición permanentemente, una fuerza testimonial, o queremos tener vocación de poder", complementó.

“No podemos ser tan irresponsables en el momento histórico en el que estamos como país. Creo que farrearnos la posibilidad de ser una alternativa de cambio en este momento es una irresponsabilidad histórica y al menos en esto la DC no se va a equivocar", sentenció Chahin.