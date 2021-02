¿Cuánto habrá costado el schop? Descubren la fábrica de cerveza más antigua del mundo en Egipto

No hay dudas que esta noticia le va a dar sed a cualquiera, y más en estos días de verano. Y es que un equipo de arqueólogos descubrió en Egipto la fábrica de cervezas más antigua del mundo.

Así lo dio a conocer el ministerio de Turismo de Egipto, luego que un equipo de científicos egipcio-estadounidense diera con una antigua cervecería en un antiguo sitio funerario en North Abydos.

El descubrimiento consta de dos filas, las cuales contienen 40 vasijas de barro. “Es la fábrica de cerveza de alta producción más antigua del mundo“, afirmó el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mostafa Waziry.

La fábrica, según explicaron los científicos, se remontaría probablemente a la era del rey Narmer, quien gobernó hace más de 5.000 años, y quien fundó la Primera Dinastía y unificó el Alto y Bajo Egipto.

La cervecería había sido descubierta a principios del siglo XX por arqueólogos británicos, sin embargo nunca lograron dar con la ubicación exacta del sitio.

Ahora, el equipo egipcio-estadounidense logró dar con la existencia y ubicación exacta de la fábrica de cervezas, cuyo uso era "para suplir los rituales reales que se llevaban a cabo dentro de las instalaciones funerarias de los reyes de Egipto", comentaron.

[Egypt]The Oldest Ancient Egyptian Brewery, Was Lost and Now Found in Abydos‼️Egyptian-American archaeological mission, directed by Dr. Matthew Adams of New York University, and Dr. Deborah Vischak of Princeton University, North Abydos. アビドスで最古のビール醸造所発見される‼️ pic.twitter.com/cqbLgLD8uF

— Manami Yahata (矢羽多万奈美) (@ManamiYahata) February 13, 2021